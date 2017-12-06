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В январе выйдет бюджетный redi-GO с «автоматом»
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На рынок выходит кросс-хэтчбек Datsun redi-GO оснащенный «автоматом» от Renault Кwid 

Car.ru 6 декабря 2017
Автопроизводитель Datsun объявил, что в январе будущего года на рынок выйдет новый вариант бюджетного кросс-хэтча redi-GO.
Datsun redi-GO получит комплектацию, в моторном отсеке которой будет стоять 1,0-литровый агрегат, производительность которого 68 сил. В паре с ним будет трудиться 5-диапазонный робот от Renault Kwid.
Кроме того, в подкапотном пространстве субкомпактного паркетника может стоять 3-цилиндровый 53-сильный двигатель рабочим объемом 0,8 литра, который сочетается с 5-ступенчатой механикой. Привод только на переднюю ось.
Габариты кросс-хэтчбека следующие: 3429 х 1560 х 1560 мм, дорожный просвет равен 185 мм.
Добавим, что выпускают компактные хэтчи на предприятии Renault-Nissan в Индии. Всего было собрано 1 000 единиц redi-GO Sport, цена которых начинается от 5 120 долларов (301 тыс. рублей).
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