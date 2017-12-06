Люксовый гибрид от Great Wall пойдет в серию в 2018-м

В 2018 году на рынок выйдет гибридное кросс-купе WEY Pi4 VV7x

Автопроизводитель Great Wall планирует продемонстрировать серийный вариант люксового премиального кросс-купе WEY Pi4 VV7x в будущем году.

Новый автомобиль будет лежать на «тележке» флагманского вседорожника бренда — WEY VV7.

В движение новый автомобиль будет приводиться гибридной установкой, которая состоит из 2,0-литрового двигателя внутреннего сгорания и электромотора. Суммарная мощность установки — 233 лошадиные силы.

Уже известно, что расход топлива подзаряжаемой гибридной модели будет 2,4 литра на 100 км пути.