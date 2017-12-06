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Люксовый гибрид от Great Wall пойдет в серию в 2018-м
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В 2018 году на рынок выйдет гибридное кросс-купе WEY Pi4 VV7x 

Car.ru 6 декабря 2017
Автопроизводитель Great Wall планирует продемонстрировать серийный вариант люксового премиального кросс-купе WEY Pi4 VV7x в будущем году.
Новый автомобиль будет лежать на «тележке» флагманского вседорожника бренда — WEY VV7.
В движение новый автомобиль будет приводиться гибридной установкой, которая состоит из 2,0-литрового двигателя внутреннего сгорания и электромотора. Суммарная мощность установки — 233 лошадиные силы.
Уже известно, что расход топлива подзаряжаемой гибридной модели будет 2,4 литра на 100 км пути.
Гибридный автомобиль будет оснащаться адаптивным круиз-контролем с системой предотвращения столкновений, контролем за полосой движения, помощником на спуске и подъеме, парктроником, кожаной отделкой салона, оптикой на LED-элементах, электронной панелью приборов, панорамной крышей и мультимедийным комплексом с 12-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Android Auto и Apple Carplay.
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