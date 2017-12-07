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К 2025 году BMW выпустит на рынок 25 новых моделей
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К 2025 году BMW выпустит на рынок 25 новых моделей 

Daily-Motor 7 декабря 2017
Баварский автоконцерн BMW сформировал стратегию развития на ближайшие восемь лет, согласно которой к 2025 году модельная линейка компании пополнится 25 новыми автомобилями. При этом 10 из них будут оснащены полностью электрической силовой установкой, а еще примерно столько же — гибридными агрегатами.
В 2018 год BMW запланировал старт серийной сборки гибридного родстера i8, презентация которого состоялась на этой неделе в Лос-Анджелесе. Автомобиль оснащен 1,5-литровым 3-цилиндровым мотором с отдачей в 231 лошадиную силу, связку которому составляет 143-сильный электрический двигатель.
В 2019 году марка Mini, входящая в состав BMW Group, выпустит свой первый в истории серийный электромобиль, а в 2020-м BMW представит электрическую версию кроссовера X3.
В 2021 году баварцы обещают начать производство нового поколения электрокара, подробностей относительно которого пока нет. Проект носит кодовое название iNext.
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