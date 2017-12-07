Появились фото агрессивного Stelvio Quadrifoglio

Alfa Romeo представила фотографии злого кроссовера Stelvio Quadrifoglio

Итальянский автопроизводитель только что отпраздновал выход новой модели Stelvio Quadrifoglio, которая получила стильный внешний вид и отличную функциональность с высокими показателями производительности.

Представители компании Alfa Romeo показали потребителю огромное количество фотографий, благодаря которым можно получше рассмотреть и оценить ведущие черты автомобиля, в том числе и достаточно агрессивный экстерьер.

Стоит отметить, что внешне Stelvio во многом наследовал седан Alfa Romeo Giulia, имеющий весьма узнаваемый дизайн. Однако, не обошлось и без отличительных моментов в виде большого наклона лобового стекла и плавного ската крыши.

Что касается технического оснащения, то Stelvio Quadrifoglio получил современную приборную панель, компактный руль с элементами управления аудиосистемой, умную подсветку, модернизированную тормозную систему и разнообразные функции для помощи водителю. За основу был взят 2,9-литровый двигатель V6, обеспечивающий мощность в 505 л. с.и крутящий момент в 600 Нм. Такой агрегат позволяет разгоняться до сотки менее, чем за 4 секунды и достигать максимальной скорости в 284 км/ч.