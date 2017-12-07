Cadillaс привез в Россию флагманский CT6

Cadillac сдержал обещание и под занавес года выводит на наш рынок модель CT6. В отличие от всех конкурентов, она предлагается только с одним вариантом силовой установки. Атмосферной «шестерке» объемом 3,6 литра и мощностью 335 л.с. ассистирует 8-ступенчатый автомат. Привод — на все колеса.
Седан длиной без малого 5,2 метра в базовой комплектации Luxury оснащен светодиодными фарами, кожаной отделкой салона, мультимедийным комплексом с 10,2-дюймовым экраном, аудиосистемой Bose с 10 динамиками, адаптивным круиз-контролем, функцией бесключевого доступа, обогревом и вентиляцией передних сидений, камерой заднего вида, системой кругового видеообзора и беспроводной зарядкой для смартфонов.
carclub.ru
Во второй комплектации Platinum автомобиль становится богаче на адаптивную подвеску, полноуправляемое шасси, 4-зонный климат-контроль, проекционный дисплей, систему ночного видения, аудиосистему с 34 (!) динамиками, мультимедийную систему для задних пассажиров с двумя экранами, задние кресла с массажем и вентиляцией.
carclub.ru
Cadillac CT6 в исполнении Luxury оценили в 3 990 000 рублей, за версию Platinum попросят 5 190 000 рублей. И надо сказать, что это весьма привлекательное предложение. Genesis G90 стоит от 4,47 миллиона рублей, BMW 7-Series — от 4,5 миллиона, Lexus LS — от 5,54 миллиона, а Mercedes-Benz S-Class — вообще от 6,27 миллиона рублей.