Cadillaс привез в Россию флагманский CT6

Cadillaс привез в Россию флагманский седан CT6

Cadillac сдержал обещание и под занавес года выводит на наш рынок модель CT6. В отличие от всех конкурентов, она предлагается только с одним вариантом силовой установки. Атмосферной «шестерке» объемом 3,6 литра и мощностью 335 л.с. ассистирует 8-ступенчатый автомат. Привод — на все колеса.

Седан длиной без малого 5,2 метра в базовой комплектации Luxury оснащен светодиодными фарами, кожаной отделкой салона, мультимедийным комплексом с 10,2-дюймовым экраном, аудиосистемой Bose с 10 динамиками, адаптивным круиз-контролем, функцией бесключевого доступа, обогревом и вентиляцией передних сидений, камерой заднего вида, системой кругового видеообзора и беспроводной зарядкой для смартфонов.

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Во второй комплектации Platinum автомобиль становится богаче на адаптивную подвеску, полноуправляемое шасси, 4-зонный климат-контроль, проекционный дисплей, систему ночного видения, аудиосистему с 34 (!) динамиками, мультимедийную систему для задних пассажиров с двумя экранами, задние кресла с массажем и вентиляцией.

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