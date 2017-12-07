В Россию едет премиальный DS 7 Crossback

Премиальная марка DS привезет в Россию флагманский кроссовер

Премиальный бренд компании Citroen — марка DS — привезет в Россию флагманский кроссовер DS 7 Crossback. Ожидается, что продажи модели начнутся в во второй половине 2018 года. Об этом «Мотору» сообщили в российском представительстве компании.

Данных о российской линейке двигателей и комплектациях пока нет. В Европе для DS 7 предусмотрено шесть силовых установок: бензиновые агрегаты мощностью 130, 180 и 230 сил, а также 130— и 180-сильные дизели. Помимо этого, для кроссовера доступен 300-сильная гибридная силовая установка с бензиновым ДВС мощностью 200 сил, двумя 80-киловаттными электромоторами и литий-ионной батареей емкостью 13 киловатт-часов.

Все двигатели сочетаются с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. При этом полноприводным может быть только гибридный DS 7.

В список оснащения вседорожника входят адаптивные светодиодные фары с шестью режимами работы, адаптивная подвеска, способная отдельно менять жесткость амортизатором на каждом из колес, и система ночного видения, различающая объекты на расстоянии до 100 метров.

В салоне DS 7 Crossback установлена цифровая приборная панель и 12-дюймовый дисплей мультимедийной системы. В отделке интерьера используется кожа, дерево и алькантара.

Во Франции кроссовер стоит от 31,2 тысячи евро (около 2,2 миллиона рублей по текущему курсу).