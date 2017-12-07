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В Россию едет премиальный DS 7 Crossback
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Премиальная марка DS привезет в Россию флагманский кроссовер 

Motor.ru 7 декабря 2017
Премиальный бренд компании Citroen — марка DS — привезет в Россию флагманский кроссовер DS 7 Crossback. Ожидается, что продажи модели начнутся в во второй половине 2018 года. Об этом «Мотору» сообщили в российском представительстве компании.
Данных о российской линейке двигателей и комплектациях пока нет. В Европе для DS 7 предусмотрено шесть силовых установок: бензиновые агрегаты мощностью 130, 180 и 230 сил, а также 130— и 180-сильные дизели. Помимо этого, для кроссовера доступен 300-сильная гибридная силовая установка с бензиновым ДВС мощностью 200 сил, двумя 80-киловаттными электромоторами и литий-ионной батареей емкостью 13 киловатт-часов.
Все двигатели сочетаются с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. При этом полноприводным может быть только гибридный DS 7.
В список оснащения вседорожника входят адаптивные светодиодные фары с шестью режимами работы, адаптивная подвеска, способная отдельно менять жесткость амортизатором на каждом из колес, и система ночного видения, различающая объекты на расстоянии до 100 метров.
В салоне DS 7 Crossback установлена цифровая приборная панель и 12-дюймовый дисплей мультимедийной системы. В отделке интерьера используется кожа, дерево и алькантара.
Во Франции кроссовер стоит от 31,2 тысячи евро (около 2,2 миллиона рублей по текущему курсу).
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