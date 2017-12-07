«Забракованный Путиным» лимузин продают за 70 млн рублей

«Забракованный Путиным» лимузин продадут за 70 миллионов рублей

На продажу выставили лимузин ЗИЛ-4112Р, который разрабатывался компаниями АМО ЗИЛ и «Депо-ЗИЛ» в качестве президентского автомобиля. В объявлении, размещенном на Auto.ru, указано, что стоимость машины составляет 70 000 000 рублей. Этот автомобиль пытались продать еще и в 2016 году. Тогда за него просили 1,2 миллиона долларов.

Проект создания такого лимузина получил название «Монолит». В декабре 2012 года стало известно о том, что Владимир Путин протестировал машину, но она ему не понравилась. Через несколько дней после появления этой информации на ЗИЛе сообщили, что Гараж особого назначения (ГОН) видел автомобиль, но его испытания не проводил.

Машину построили на базе лимузина 41047. От этой модели у «Монолита» остались только дверные ручки и капот. При этом у 4112Р была увеличена колесная база: расстояние между осями выросло на 200 миллиметров. У лимузина шесть дверей (задние открываются разные стороны) и шесть посадочных мест.

Майбах и «По своим роскоши и комфорту автомобиль превосходит все известные модели лимузинов, включая Кадиллак Роллс-Ройс . Он включает в себя все мыслимые и немыслимые опции для приятного времяпрепровождения хозяина: двухзонный климат-контроль пассажирского салона, электроприводы сидений, стёкол, зеркал и шторок, бар, холодильник, вмонтированный в разделительное стекло салона жидкокристаллический телевизор, аудиовидеосистема, салон, сделанный по схеме pullman, подушки безопасности водителя и пассажиров», — говорится в объявлении о продаже. Орфография и пунктуация автора сохранены.

В движение «Монолит» приводится при помощи двигателя V8 рабочим объемом 7,7 литра. Отдача агрегата составляет 400 лошадиных сил и 610 Нм крутящего момента. Он сочетается с пятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Автор объявления отметил, что автомобиль не бронированный, но у него есть возможность установки бронекапсулы.

В декабре 2016 года на продажу выставили лимузин Me5rcedes-Benz Guard Pullman S600 в кузове W140, которым, по утверждению продавца, пользовался Владимир Путин. Стоимость бронированного автомобиля составляла 1 300 000 евро.