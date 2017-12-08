ГИБДД выезжает на тропу войны с каршерингом

Дорожная автоинспекция получила негласное распоряжение проверять водителей арендованных автомобилей на алкоголь. Как стало известно изданию «Московский комсомолец», полицейские изучили статистику ДТП и пришли к выводу, что за рулем наемных машин люди чаще совершают правонарушения и попадают в аварии.

совладелица сервиса BelkaCar Екатерина Макарова: «Мы знаем о рейдах, в том числе рейдах не по поводу пьяных людей — по поводу наличия аптечек, сейчас проверяют каршеринги в том числе. Каршеринги, если что-то случается, там просто резонанс очень большой. За счет резонанса все думают, что в каршеринге ездят поголовно люди с алкогольной зависимостью. На самом деле это не так. У нас автоматически все штрафы приходят, мы тут же снимаем деньги. Во-вторых, мы исключаем из сервиса всех, кто попадал в пьяном виде, либо мы знаем, что была передача третьему лицу, много штрафов или опасное вождение. Мы исключаем таких людей из сервиса, естественно». Поводом к проверкам также послужила и недавняя резонансная трагедия с участием машины службы каршеринга на Алтуфьевском шоссе. Пьяный водитель сбил семейную пару с трехлетним ребенком, переходившим дорогу по переходу на зеленый сигнал светофора. В результате малыш погиб, родители оказались в больнице, а автомобилист попытался скрыться. В самих компаниях по автонайму уже в курсе предстоящих проверок. Вот что сообщила Business FM

Продюсер Business FM и пользователь каршеринга со стажем Сергей Бобрик подтвердил, что у водителей арендованного авто очень безответственное отношение к безопасности дорожного движения: «На своем опыте могу сказать, что ни разу за время пользования каршерингом — я пользуюсь несколько раз в неделю — меня не тормозили инспекторы ГИБДД. Если ты садишься в этот арендный автомобиль, у тебя в принципе практически не возникает проблем с правоохранительными органами, они очень редко тормозят, очень редко проверяют документы, очень редко проверяют наличие аптечки. Помимо того, что я сам пользуюсь, я очень часто наблюдаю за теми людьми, которые также берут эти автомобили в аренду. Я, находясь в магазине, видел, как абсолютно нетрезвый человек выходил из супермаркета, садился в каршеринг и ехал спокойно. Я неоднократно видел, как люди пытаются зимой дрифтить, то есть заходить в управляемый занос на арендных автомобилях и не всегда у них это хорошо получается, очень часто автомобили просто разворачиваются посреди дороги и создают помехи другим участникам дорожного движения. То, что они не соблюдают скоростной режим, часто подрезают — ну, машина не их». и пользователь каршеринга со стажемподтвердил, что у водителей арендованного авто очень безответственное отношение к безопасности дорожного движения:

По статистике правоохранителей, люди, пользующиеся арендованной машиной, часто просто сбегают с места аварии, бросая при этом автомобиль. Они не учитывают, что все их данные остались в сервисе каршеринга и найти нарушителей не составит труда. Наказание за невыполнение обязанностей в связи с ДТП — лишение прав на срок до полутора лет или арест до 15 суток.