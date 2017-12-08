Mazda вывела на тесты мул нового купе RX-9

Несмотря на то, что ранее сообщалось о заморозке проекта нового спортивного купе Mazda RX-9, по всей видимости, японская компания Mazda Motor Corporation всё-таки работает над преемником модели RX-8.

Накануне в распоряжении иностранных СМИ оказались шпионские фотографии тестового мула новой модели, которую обкатывают в кузове модели Mazda RX-8. Прототип новинки был замечен на дорогах Германии. Ожидается, что купе Mazda RX-9 (название официально не подтверждено) официально дебютирует в конце 2018 — начале 2019 года.

По неофициальным данным, новое спортивное купе Mazda RX-9 получит роторный двигатель. Что касается дизайна, то автомобиль получит множество стилистических решений от концептуального прототипа Mazda RX Vision Concept.

Если серийная машина будет построена по лекалам этого концепта, это говорит о том, что купе Mazda RX-9 получит следующие габариты: длина — 4 440 мм, ширина — 1 910 мм, высота — 1200 мм. Ориентировочно, снаряжённая масса автомобиля составит порядка 1 300 кг.

А вот что окажется под капотом автомобиля, сейчас большой вопрос. По информации наших зарубежных коллег, серийное купе Mazda RX-9 получит 1,6-литровый роторный турбодвигатель нового поколения, который будет трудиться в тандеме с электрическим мотором. Суммарная отдача — порядка 450 сил.

По слухам, цена нового купе Mazda RX-9 составит не менее 90 000 долларов, что по актуальному курсу валют составляет порядка 5 400 000 рублей.