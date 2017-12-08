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В Таиланде представили новый седан Toyota Yaris Ativ
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В Таиланде представили новый седан Toyota Yaris Ativ 

Car.ru 8 декабря 2017
Производитель Toyota на мотошоу Thai Motor Expo в Таиланде продемонстрировал новый небольшой седан Yaris Ativ.
Новый автомобиль является более дешевым вариантом модели Toyota Vios 2018 и предназначается для авторынка Таиланда. Отметим, что Yaris Ativ немного больше своего донора: длина — 4 425 мм (+5 мм), ширина — 1 730 мм (+30 мм), а вот показатель высоты остался прежним — 1 475, также не изменилась и колесная база — 2 550 мм.
В моторном отсеке новой четырехдверки стоит 1,2-литровый движок с отдачей 86 сил. Вместе с ним трудиться вариатор CVT. Добавим, что Toyota Vios приводится в движение 108-сильным агрегатом рабочим объемом 1,5 литра.
Новый седан оснастили системой стабилизации, семью подушками безопасности, бесключевым доступом в салон, мультимедийной системой с сенсорным экраном на 7 дюймов и кондиционером.
Стоимость Toyota Yaris Ativ начинается от 469 000 бат (850 тыс. рублей), тогда как седан Toyota Vios можно приобрести за 609 000 бат (1,1 млн рублей).
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