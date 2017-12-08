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Новый Hyundai i30 обзавёлся спортивным пакетом
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Новый Hyundai i30 обзавёлся спортивным пакетом 

LiveCars.Ru 8 декабря 2017
Корейская компания Hyundai Motor Company выводит на европейский рынок хэтчбек Hyundai i30 нового поколения, оснащённый дополнительными спортивными аксессуарами. Опциональный пакет, благодаря которому автомобиль получает более агрессивный и стильный внешний вид, обойдётся в 390 евро, что по текущему обменному курсу валют составляет порядка 27 000 рублей.
В пакет дополнительных спортивных аксессуаров Sport Accessories для компактной модели Hyundai i30 входят матовые черные вставки на переднем бампере и аэродинамический задний диффузор. За это дилеры бренда просят 390 евро. Помимо этого, ещё за 99 евро (примерно 6 900 рублей) клиенты могут приобрести оригинальный патрубок выхлопной системы из нержавеющей стали.
Автомобиль Hyundai i30 Sport Accessories уже доступен на рынке Германии. В этой стране хэтч нового поколения доступен с бензиновым моторами 1.4 (101 л.с.), 1.0 T-GDI (120 л.с.) и 1.4 T-GDI (140 л.с.), а также с дизельным двигателем 1.6 (95, 110 или 136 л.с.). Трансмиссия — «робот» с двойным сцеплением или «механика». Минимальная цена автомобиля — от 17 450 евро (порядка 1 220 000 рублей).
Напомним, что у нового Hyundai i30 имеется «заряженная» N-версия. Такой автомобиль оснащён 2,0-литровым бензиновым мотором, мощностью 250 или 275 лошадиных сил.
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