Новый Hyundai i30 обзавёлся спортивным пакетом

Корейская компания Hyundai Motor Company выводит на европейский рынок хэтчбек Hyundai i30 нового поколения, оснащённый дополнительными спортивными аксессуарами. Опциональный пакет, благодаря которому автомобиль получает более агрессивный и стильный внешний вид, обойдётся в 390 евро, что по текущему обменному курсу валют составляет порядка 27 000 рублей.

В пакет дополнительных спортивных аксессуаров Sport Accessories для компактной модели Hyundai i30 входят матовые черные вставки на переднем бампере и аэродинамический задний диффузор. За это дилеры бренда просят 390 евро. Помимо этого, ещё за 99 евро (примерно 6 900 рублей) клиенты могут приобрести оригинальный патрубок выхлопной системы из нержавеющей стали.

Автомобиль Hyundai i30 Sport Accessories уже доступен на рынке Германии. В этой стране хэтч нового поколения доступен с бензиновым моторами 1.4 (101 л.с.), 1.0 T-GDI (120 л.с.) и 1.4 T-GDI (140 л.с.), а также с дизельным двигателем 1.6 (95, 110 или 136 л.с.). Трансмиссия — «робот» с двойным сцеплением или «механика». Минимальная цена автомобиля — от 17 450 евро (порядка 1 220 000 рублей).

Напомним, что у нового Hyundai i30 имеется «заряженная» N-версия. Такой автомобиль оснащён 2,0-литровым бензиновым мотором, мощностью 250 или 275 лошадиных сил.