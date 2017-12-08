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SsangYong готовит новый пикап на базе Rexton
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SsangYong готовит новый пикап на базе Rexton 

Allroader.ru 8 декабря 2017
Корейская компания SsangYong планирует в ближайшее время представить новейший пикап SsangYong Rexton Sports. Новинка построена на базе внедорожника Rexton последнего поколения и может быть представлена уже в ближайшее время.
Пока что компания занимается ходовыми испытаниями Rexton Sports и корейским фотошпионам издания Motorgraph удалось запечатлеть автомобиль без какой-либо камуфляжной защиты.
Исходя из представленных изображений, пикап получит практически идентичную Rexton внешность за исключением формы противотуманной оптики и задних фар. Кроме того, на радиаторной решетке появилось немного хрома. В интерьере никаких изменений не предусматривается за исключением перехода на более простые материалы отделки.
По некоторым данным, пикап Rexton Sports будет представлен в продаже в двух версиях: с длиной кузова воколо 5 000 мм и 5 400 мм, при этом в первом случае за счет полноценной двухрядной кабины пикап будет иметь ограниченный по объему грузовой отсек.
Можно с полной уверенностью предположить, что пикап SsangYong Rexton Sports позаимствует от внедорожника-прародителя 2.2-литровый дизель, развивающий мощность 187 «лошадей» и работающий в паре с «механикой» или «автоматом». Опционально будет доступна и система полного привода.
Информация о сроках презентации модели, начале продаж и основных рынках сбыта пока производителем не раскрывается.
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