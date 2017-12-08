Foton готовит новинки для России

Foton представил свои новинки для РФ

Уже через несколько месяцев на российский рынок может выйти новый компактвэн от Foton. Мало того, ожидается появление массивного Sauvana в дизельной модификации с мотором на 2.8 литра и мощностью в 177 лошадиных сил.

Специалисты из российского представительства производителя отметили, что вполне вероятен выход на отечественный рынок модели Gratour. Решение должно быть принято дирекцией в ближайшее время. И если оно будет положительным, то новинку гражданам РФ предложат сразу с несколькими размерами кузова. Колёсная база будет одинакова во всех модификациях, и составит 2 метра и 76 сантиметров.

Версии из модельного ряда iх5 и iх6 имеют семиместную конфигурацию, в третьем ряду место для трёх пассажиров. С какими моторами эти машины поступят в Россию, пока неясно. Но в Поднебесной они вышли с полуторалитровыми атмосферными двигателями, которые рассчитаны на 115 лошадиных сил. Работать моторы могут как с автоматической, так и с механической коробкой передач.

Модели из ряда im6 и im8 имеют усовершенствованный перечень стандартных опций. В Китае машина оснащается полуторалитровым мотором с турбиной, мощность которого доходит до 150 лошадиных сил.