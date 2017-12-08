Honda везёт на CES-2018 несколько новых роботов

Honda везёт «делегацию» роботов на CES-2018

Honda представит на выставке потребительской электроники сразу четыре робота.

Роботы, роботы, роботы — об этом всё чаще мы слышим из каждого буквально «утюга». Так вот целый ряд экспериментальных «умных железяк», демонстрирующих видение компании относительно будущего мобильности, японские гуру инженерной мысли Honda покажут на выставке CES-2018. Пока нам «засветили» первые фото этого замечательного квартета и видео. Что получается? А получается следующее.

Готовы четыре робота: автономный внедорожник, концепт небольшого совсем электромобиля с грузовым пространством, концепция типа стула для использования как в помещении, так и на открытом воздухе, а также спутник-робот, который может проявлять сострадание через мимику. Все прочие детали пока строго засекречены, и их раскроют, видимо, только в ходе самого мероприятия. Подождём, остаётся месяц ровно!

Honda, как стало известно, ещё продемонстрирует свой Mobile Power Pack World, который включает портативный, заменяемый аккумулятор для электромобилей, идущий в комплекте с системой подзарядки, которая может использоваться дома, во время отдыха или даже в условиях стихийного бедствия. Одним словом, много всего разного ждите. Этот слёт новейших достижений человеческого ума никогда ещё никого не разочаровывал.

Honda представит свои новейшие концепты в области робототехники на CES-2018 8 января. Вероятно, скоро и другие компании подтянутся с информационными анонсами относительно своих премьер на данной ежегодной выставке передовых технологий. Точно можем вам сказать, что будет интересно и познавательно.

Consumer Electronics Show — это ежегодная масштабная выставка, которая традиционно проводится в Лас-Вегасе давно (с 1967 года). В ходе неё фирмы из разных областей демонстрируют самый новейшие и актуальные разработки, способные изменить жизнь человека до неузнаваемости уже в ближайшем будущем.