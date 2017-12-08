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Bugatti тоже ломаются
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Bugatti тоже ломаются: объявлен отзыв суперкаров Chiron 

Wroom.ru 8 декабря 2017
Компания Bugatti объявила об отзыве 47 экземпляров мелкосерийного суперкара Chiron.
Новости о сервисных кампаниях массовых производителей появляются регулярно, и под отзыв могут попадать сотни тысяч или миллионы автомобилей. А вот отзывы сверхдорогих и эксклюзивных моделей случаются редко, да и масштабы кампании в этом случае совсем другие.
На этот раз производственный дефект нашёлся у суперкара Bugatti Chiron — у креплений кресел машины возможен дефект сварки. В рамках сервисной кампании дилеры марки проверят автомобиль и при необходимости заменят кресла целиком. Под отзыв попали всего 47 "Широнов". Их владельцам не придётся ехать к дилеру — компания сама организует перевозку машин в специальном автовозе.
Самый "скромный" отзыв в истории автопрома случился два года назад: компания Rolls-Royce объявила сервисную кампанию для одного седана Ghost.
Суперкар Bugatti Chiron выпускается мелкосерийно с 2016 года, автомобиль планируется выпустить ограниченным тиражом 500 экземпляров. Купе оснащается шестнадцатицилиндровым мотором объемом восемь литров с четырьмя турбокомпрессорами, его мощность составляет 1500 л. с. Для разгона до сотни "Широну", согласно паспортным данным, требуется всего 2,5 секунды.
В России у марки есть официальный дилер, автомобиль предлагается по индивидуальным заказам. Цена модели Bugatti Chiron — от 2,5 миллионов евро (примерно 175 миллионов рублей по текущему курсу) с учётом таможенных пошлин. При этом автомобиль не сертифицирован в России, поэтому желающим купить машину придётся регистрировать её в другой стране и оформлять временный ввоз в Россию или оформлять покупку через дилера в другой стране и ввозить автомобиль через таможню с установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС.
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