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Названы самые плохо продаваемые в РФ автомобили
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Названы самые плохо перепродаваемые в России автомобили 

РИА Новости 10 декабря 2017
Стали известны модели автомобилей, которые сложно продать на российском вторичном рынке. Подборку самых плохо перепродаваемых машин составили эксперты журнала "За рулем".
Список сформировали на основе данных за вторую половину 2017 года для машин не дороже 1 миллиона рублей. Среди основных факторов, снижающих ликвидность авто при перепродаже, авторы указывают цену, позиционирование марки, комплектацию, а также редкость и специфичность модели.
Лидерами антирейтинга стали Mercedes-Benz B-класса, седан Ford Fiesta, Nissan Qashqai и Skoda Yeti.
Специалисты считают Mercedes-Benz B-класса недооцененным на рынке, однако не смогли назвать конкретные причины падения спроса на него. Причину непопулярности Nissan Qashqai и Skoda Yeti специалисты связали с существующим мнением об их "ненадежности".
В списке также оказались Suzuki Grand Vitara, Hyundai Tucson из-за часто возникающих проблем с трансмиссией.
Завершают список Chevrolet Cruze, Nissan Terrano, Mitsubishi L200 и Suzuki SX4, непопулярность которых объяснили высокой ценой.
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