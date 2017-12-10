Названы автомобили б/у, которые лучше не покупать

Составлен ТОП-7 подержанных автомобилей, которые лучше не покупать

Как известно, приобретение любого подержанного автомобиля всегда таит в себе определенные риски. Здесь важен фактор предыдущего владельца: следил ли он за своей машиной, которую теперь хочет продать, попадал ли на ней в аварии, а также ввязывался ли в финансовые авантюры. Но существуют проблемы, которые никак не связаны с бывшим владельцем подержанного автомобиля — их создателями являются сами автопроизводители.

Американское издание Consumer Reports опубликовало результаты собственного исследования на базе отзывов, выделив наиболее проблематичные автомобили, которые принесут своим владельцам больше проблем, чем радости.

7-е место: Tesla Model X

Владельцы этого электрического кроссовера жалуются на частые поломки механических деталей, а также сбои в программном обеспечении.

6-е место: Cadillac Escalade

Американский внедорожник с выходом нового поколения в 2015 году явно подрастерял уважения в глазах бывших владельцев этой модели из-за часто возникающих неполадок с трансмиссией, а также из-за проблем с кузовом, низкого качества покраски и отделки. В 2016 году производитель разобрался с частью недостатков, на которые жаловались покупатели, но проблемы с мотором и аудиосистемой остались. Эксперты Consumer Reports нерекомендуют приобретать этот автомобиль 2015 модельного ряда, а также однотипные внедорожники GMC Yukon и Yukon XL.

5-е место: Fiat 500

За последние 10 лет более 19 моделей итальянского концерна Fiat-Chrysler получили оценку «ниже среднего» в рейтинге надежности от Consumer Reports. По этой причине при желании приобрести автомобиль этого автопроизводителя нужно подходить к своему выбору более тщательно и осознанно. Одним из худших автомобилей концерна FCA называют Fiat 500, который ужасен с точки зрения работы тормозов, подвески, привода, а также плохого оснащения салона. Особенно стараться избегать нужно автомобилей 2012, 2013 и 2015 годов выпуска.

4-е место: Audi Q7

Речь идет о первом поколении Audi Q7, в котором были отмечены частые проблемы с тормозной системой, аудиосистемой, а также с кузовом.

3-е место: Volkswagen Jetta

Шестое поколение Volkswagen Jetta также имеет множество проблем и недостатков, из-за которых эксперты не рекомендуют этот автомобиль к приобретению. В частности речь идет о машинах, выпущенных в период с 2014 по 2016 годы, где часто проявлялись неисправности аудиосистемы, круиз-контроля, электрического оборудования, а также хромало качество отделки интерьера.

2-е место: Ford Fiesta

Ford Fiesta называют одним из самых ненадежных автомобилей в компактном классе. Большие проблемы отмечены у автомобилей «Фиеста» 2011-2014 модельных годов, в которых владельцы жалуются на трансмиссии, аудиосистему и кузов в целом.

1-е место: BMW X5

Лидером рейтинга Consumer Reports оказался баварский кроссовер BMW X5. Эксперты не рекомендуют приобретать этот автомобиль 2011 и 2012 годов выпуска, а также 2013 и 2014, где также были отмечены частые проблемы с надежностью.