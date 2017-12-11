Hyundai рассекретил Accent нового поколения

Hyundai рассекретил хэтчбек Accent нового поколения

Южнокорейская компания Hyundai Motor Company официально рассекретила 5-дверный Hyundai Accent нового поколения, предназначенный для североамериканского рынка. Во многих странах планеты этот автомобиль предлагается ещё и в кузове седан, под названием Hyundai Solaris.

Напомним, в России модель Solaris при смене поколения лишилась версии в кузове хэтчбек. А вот на североамериканском рынке корейская марка будет предлагать такой автомобиль.

В салонах официальных дилеров бренда в Канаде машина появится весной 2018 года. Причём стоит отметить, что в США хэтчбек Hyundai Accent нового поколения то же не появится, поскольку компания приняла решения продавать в этой стране только одноимённый седан.

Компактный городской хэтчбек Hyundai Accent/Solaris нового поколения получил стильный и современный дизайн экстерьера, выполненный в соответствии с фирменным стилем корейской марки. По предварительной информации, объём багажного отделения новинки, предназначенной для Канады, составляет 616 литров.

На североамериканском рынке 5-дверная модель Hyundai Accent нового поколения предлагается с 1,6-литровым бензиновым двигателем, который способен генерировать 132 лошадиные силы. В тандеме с силовым агрегатом трудиться 6-ступенчатая механическая или 6-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Hyundai Motor Company

В арсенале седана и хэтчбека Hyundai Accent нового поколения, в зависимости от комплектации, может значиться камера заднего вида, информационно-развлекательная система с сенсорным монитором (5 или 7 дюймов), круиз-контроль, люк с электрическим приводом, подогрев кресел, система автоматического экстренного торможения и многое другое.