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Luxgen рассекретила электрокроссовер U5 EV
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Эко-версия Luxgen U5 анонсирована 

Daily-Motor 11 декабря 2017
Тайваньский производитель показал первые изображения электрического кроссовера. Luxgen U5 был презентован ещё летом этого года, а вот его эковерсия должна выйти в начале следующего года.
От стандартного автомобиля, который уже успел полюбиться пользователям, кроссовер с электродвигателем отличается внешне. В корпусе присутствуют вставки светло-голубого цвета. Фирменный логотип располагается на синем фоне. А вот технические характеристики этого автомобиля производители пока что держат в строжайшем секрете и никаких утечек информации не поступало.
Напомним, что стандартный Luxgen U5 имеет бензиновый двигатель объёмом в 1.6 литра. На внутреннем рынке производителя модель вышла с мощностью в 120 лошадиных сил. А вот в Поднебесной такое авто можно купить с мощностью в 124 лошадиные силы. Дополняет мотор трансмиссия механического или вариаторного типа с пятью ступенями. Привод может быть только передним.
В стандартной комплектации присутствуют все шесть подушек безопасности, система климат-контроля, камеры для обзоры по углам, система удержания авто в одной полосе движения, опции паркования и система мультимедиа, управлять которой можно с помощью двенадцатидюймового экрана.
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