Luxgen рассекретила электрокроссовер U5 EV

Эко-версия Luxgen U5 анонсирована

Тайваньский производитель показал первые изображения электрического кроссовера. Luxgen U5 был презентован ещё летом этого года, а вот его эковерсия должна выйти в начале следующего года.

От стандартного автомобиля, который уже успел полюбиться пользователям, кроссовер с электродвигателем отличается внешне. В корпусе присутствуют вставки светло-голубого цвета. Фирменный логотип располагается на синем фоне. А вот технические характеристики этого автомобиля производители пока что держат в строжайшем секрете и никаких утечек информации не поступало.

Напомним, что стандартный Luxgen U5 имеет бензиновый двигатель объёмом в 1.6 литра. На внутреннем рынке производителя модель вышла с мощностью в 120 лошадиных сил. А вот в Поднебесной такое авто можно купить с мощностью в 124 лошадиные силы. Дополняет мотор трансмиссия механического или вариаторного типа с пятью ступенями. Привод может быть только передним.

В стандартной комплектации присутствуют все шесть подушек безопасности, система климат-контроля, камеры для обзоры по углам, система удержания авто в одной полосе движения, опции паркования и система мультимедиа, управлять которой можно с помощью двенадцатидюймового экрана.