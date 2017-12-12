В Чите выстроили новогоднюю елку из 159 автомобилей

В Чите прошел флешмоб, в котором 159 водителей «построили» огромную светящуюся «АвтоЕлку».

Жители Читы устроили флешмоб, выстроив огромную новогоднюю елку из 159 автомобилей с участием полицейских экипажей.

Организаторы «АвтоЕлки» выстроили машины на одном из местных аэродромов таким образом, чтобы они напоминали новогоднюю елку со звездой на верхушке.

«Флешмоб прошел на аэродроме Каштак в окрестностях Читы. Новогоднюю елку составили на поле аэродрома из 159 автомобилей, а звезду — из десяти патрульных машин ДПС . Как только стемнело, водители включили аварийную сигнализацию и проблесковые маячки», — рассказал ТАСС организатор акции Богдан.

По его словам, акция продолжалась около 3 часов, елка переливалась огнями около 15 минут. Отмечается, что во флешмобе поучаствовали представители нескольких городских автоклубов. Богданов подчеркнул, что главной целью акции было поднять настроение жителям Читы перед Новым годом.