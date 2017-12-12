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В Чите выстроили новогоднюю елку из 159 автомобилей
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В Чите выстроили новогоднюю елку из 159 автомобилей 

ТК «Звезда» 12 декабря 2017
В Чите прошел флешмоб, в котором 159 водителей «построили» огромную светящуюся «АвтоЕлку».
Жители Читы устроили флешмоб, выстроив огромную новогоднюю елку из 159 автомобилей с участием полицейских экипажей.
Организаторы «АвтоЕлки» выстроили машины на одном из местных аэродромов таким образом, чтобы они напоминали новогоднюю елку со звездой на верхушке.
«Флешмоб прошел на аэродроме Каштак в окрестностях Читы. Новогоднюю елку составили на поле аэродрома из 159 автомобилей, а звезду — из десяти патрульных машин ДПС. Как только стемнело, водители включили аварийную сигнализацию и проблесковые маячки», — рассказал ТАСС организатор акции Богдан.
По его словам, акция продолжалась около 3 часов, елка переливалась огнями около 15 минут. Отмечается, что во флешмобе поучаствовали представители нескольких городских автоклубов. Богданов подчеркнул, что главной целью акции было поднять настроение жителям Читы перед Новым годом.
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