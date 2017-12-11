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Обновленный Q50 оценили в рублях
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Названы рублевые цены на обновленный седан Infiniti Q50 

Motor.ru 11 декабря 2017
На российском рынке Q50 будет доступен в заднеприводной модификации с двухлитровой «турбочетверкой», а также в «заряженной» версии с трехлитровыми мотором и полным приводом. Модель оценена минимум в 1 999 000 рублей.
Отдача младшего агрегата составит 211 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента, старшего — 405 лошадиных сил и 475 Нм. Оба двигателя сочетаются с семиступенчатой автоматической коробкой передач.
Цены на Infiniti Q50 (в рублях)
Pure 1 999 000  Luxe 2 199 000  Sport 2 499 000  Red Sport 2 999 000  В базовое оснащение седана войдут галогенные фары, двухзонный климат-контроль, мультифункциональный руль, передние сиденья с подогревом, камера заднего вида, круиз-контроль и мультимедийная система. В старших версиях для модели доступна отделка салона кожей и деревом, светодиодные фары, система полуавтономного вождения ProPilot, передние и задние датчики парковки.
Топовая версия машины получит адаптивную подвеску, спортивные тормоза с суппортами красного цвета, люк с электроприводом, аудиосистему Bose с 16 динамиками и 19-дюймовые колесные диски.
Цены на дорестайлинговую модель начинаются от 1 995 000 рублей.
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