Обновленный Q50 оценили в рублях

Названы рублевые цены на обновленный седан Infiniti Q50

На российском рынке Q50 будет доступен в заднеприводной модификации с двухлитровой «турбочетверкой», а также в «заряженной» версии с трехлитровыми мотором и полным приводом. Модель оценена минимум в 1 999 000 рублей.

Отдача младшего агрегата составит 211 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента, старшего — 405 лошадиных сил и 475 Нм. Оба двигателя сочетаются с семиступенчатой автоматической коробкой передач.

Цены на Infiniti Q50 (в рублях)

Pure 1 999 000 Luxe 2 199 000 Sport 2 499 000 Red Sport 2 999 000 В базовое оснащение седана войдут галогенные фары, двухзонный климат-контроль, мультифункциональный руль, передние сиденья с подогревом, камера заднего вида, круиз-контроль и мультимедийная система. В старших версиях для модели доступна отделка салона кожей и деревом, светодиодные фары, система полуавтономного вождения ProPilot, передние и задние датчики парковки.

Топовая версия машины получит адаптивную подвеску, спортивные тормоза с суппортами красного цвета, люк с электроприводом, аудиосистему Bose с 16 динамиками и 19-дюймовые колесные диски.

Цены на дорестайлинговую модель начинаются от 1 995 000 рублей.