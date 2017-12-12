Ещё
Водителей будут оповещать об отзыве автомобилей по-новому
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водителей будут оповещать об отзыве автомобилей через ЭРА-ГЛОНАСС и электронный ПТС 

ТАСС 12 декабря 2017
Водителей будут оповещать об отзыве автомобилей через систему ЭРА-ГЛОНАСС, а также с помощью электронного паспорта транспортного средства. Об этом сообщает Росстандарт, который сейчас публикует на сайте информацию об отзывных кампаниях.
Необходимость в новых и более оперативных способах доведения информации об отзывных компаниях до автовладельцев возникла из-за отсутствия возможностей по информированию со стороны автопроизводителей.
"Для решения этой задачи на совещании были обсуждены предложения по возможностям оповещения владельцев автомобилей с использованием системы "ЭРА-ГЛОНАСС", а также системы электронных паспортов транспортных средств. В ближайшее время операторы этих систем планируют дополнить их соответствующей функцией", — говорится в сообщении пресс-службы.
За 2017 год, по данным ведомства, может быть отозвано около 1,5 млн автомобилей.
ТАСС: последние новости
"Автоваз" начал выпуск LADA Granta LB в Тольятти после переноса производства из Ижевска РСА предлагает страховщикам не продавать электронное ОСАГО при получении неверных данных Hyundai планирует запустить завод по выпуску двигателей в Санкт-Петербурге
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Volkswagen готовит новый внедорожник
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение