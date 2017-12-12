Водителей будут оповещать об отзыве автомобилей по-новому

Водителей будут оповещать об отзыве автомобилей через систему ЭРА-ГЛОНАСС, а также с помощью электронного паспорта транспортного средства. Об этом сообщает Росстандарт, который сейчас публикует на сайте информацию об отзывных кампаниях.
Необходимость в новых и более оперативных способах доведения информации об отзывных компаниях до автовладельцев возникла из-за отсутствия возможностей по информированию со стороны автопроизводителей.
"Для решения этой задачи на совещании были обсуждены предложения по возможностям оповещения владельцев автомобилей с использованием системы "ЭРА-ГЛОНАСС", а также системы электронных паспортов транспортных средств. В ближайшее время операторы этих систем планируют дополнить их соответствующей функцией", — говорится в сообщении пресс-службы.
За 2017 год, по данным ведомства, может быть отозвано около 1,5 млн автомобилей.