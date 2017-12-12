Водителей будут оповещать об отзыве автомобилей по-новому

Водителей будут оповещать об отзыве автомобилей через ЭРА-ГЛОНАСС и электронный ПТС

Водителей будут оповещать об отзыве автомобилей через систему ЭРА-ГЛОНАСС, а также с помощью электронного паспорта транспортного средства. Об этом сообщает Росстандарт, который сейчас публикует на сайте информацию об отзывных кампаниях.

"Для решения этой задачи на совещании были обсуждены предложения по возможностям оповещения владельцев автомобилей с использованием системы "ЭРА-ГЛОНАСС", а также системы электронных паспортов транспортных средств. В ближайшее время операторы этих систем планируют дополнить их соответствующей функцией", — говорится в сообщении пресс-службы. Необходимость в новых и более оперативных способах доведения информации об отзывных компаниях до автовладельцев возникла из-за отсутствия возможностей по информированию со стороны автопроизводителей.

За 2017 год, по данным ведомства, может быть отозвано около 1,5 млн автомобилей.