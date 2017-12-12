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«Уступи всем»: В России появятся новые дорожные знаки
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В России появятся новые дорожные знаки 

Рамблер 12 декабря 2017
На дорогах России появятся десятки новых знаков, сообщают «Известия».
В стране начал свое действие так называемый Новый предварительный национальный стандарт, согласно которому на дорогах вводятся такие знаки, как «Въезд на перекресток в случае затора запрещен», который не позволит заезжать на «вафельную разметку» во время пробок, «Глухие пешеходы», предупреждающий о вероятности их появления, «Диагональный пешеходный переход», «Выделенная трамвайная полоса».
Другим нововведением станет знак «Уступи всем, и можно направо», который разрешит правый поворот на красный сигнал светофора в случае, если это никому не мешает.
Также появятся знаки, регламентирующие направление движения по полосам, и новые знаки парковки, которые уточнят, нужно ли за нее платить или нет.
«Нашим гражданам нужны современные с точки зрения визуального ряда знаки. Они должны быть понятными и комфортными», — рассказал изданию представитель правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Сообщается, что Стандарт будет действовать по меньшей мере до 2020 года.
 Ещё 12 источников 
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