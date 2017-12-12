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«Автомобиль года» в Японии — новый XC60
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Новый Volvo XC60 — «Автомобиль года» в Японии 

LiveCars.Ru 12 декабря 2017
Организаторы конкурса «Японский автомобиль года» (Japan Car Of The Year, JCOTY) подвели итоги голосования и назвали лучшие машины сезона 2017-2018 годов. Первое место досталось шведскому кроссоверу Volvo XC60.
Повторимся, лучшим автомобилем 2017-2018 годов в Японии признан кроссовер Volvo XC60 нового поколения. Машина набрала 294 балла. В итоговом пресс-релизе организации JCOTY отмечается, что «кроссовер победил благодаря таким качествам, как комфорт и функциональность». Помимо этого, авторитетное жюри отметило «дизайн шведской модели и наличие современных систем безопасности».
Итоговый протокол конкурса JCOTY 2017-2018:
Volvo XC60 — 294 балла;
BMW 5-Series (седан/универсал) — 242 балла;
Toyota Camry — 232 балла;
Suzuki Swift — 210 баллов;
Honda N-Box/N-Box Custom — 189 баллов;
Lexus LC — 115 баллов;
Alfa Romeo Giulia — 89 баллов;
Mazda CX-5 — 83 балла;
Citroen C3 — 35 баллов;
Volkswagen Tiguan — 11 баллов.
Стоит напомнить, что в состав авторитетного жюри конкурса «Японский автомобиль года» (Japan Car Of The Year, JCOTY) входит порядка 60 автомобильных журналистов и экспертов.
Помимо главного титула «Японский автомобиль года», в рамках конкурса были определены победители в ещё трёх специальных номинациях. Так, гибрид Toyota Prius PHV признан самым инновационным автомобилем, Honda N-Box — самым лучшим компактом, купе Lexus LC — самым эмоциональным автомобилем. Кроме этого, компания Toyota получила специальную награду за 10 миллионов проданных гибридных машин.
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