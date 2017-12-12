Новый Volvo XC60 — «Автомобиль года» в Японии

Организаторы конкурса «Японский автомобиль года» (Japan Car Of The Year, JCOTY) подвели итоги голосования и назвали лучшие машины сезона 2017-2018 годов. Первое место досталось шведскому кроссоверу Volvo XC60.

Повторимся, лучшим автомобилем 2017-2018 годов в Японии признан кроссовер Volvo XC60 нового поколения. Машина набрала 294 балла. В итоговом пресс-релизе организации JCOTY отмечается, что «кроссовер победил благодаря таким качествам, как комфорт и функциональность». Помимо этого, авторитетное жюри отметило «дизайн шведской модели и наличие современных систем безопасности».

Итоговый протокол конкурса JCOTY 2017-2018:

Volvo XC60 — 294 балла;

Стоит напомнить, что в состав авторитетного жюри конкурса «Японский автомобиль года» (Japan Car Of The Year, JCOTY) входит порядка 60 автомобильных журналистов и экспертов.

Помимо главного титула «Японский автомобиль года», в рамках конкурса были определены победители в ещё трёх специальных номинациях. Так, гибрид Toyota Prius PHV признан самым инновационным автомобилем, Honda N-Box — самым лучшим компактом, купе Lexus LC — самым эмоциональным автомобилем. Кроме этого, компания Toyota получила специальную награду за 10 миллионов проданных гибридных машин.