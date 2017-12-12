Ещё
Renault прогрессирует на российском рынке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Renault прогрессирует на российском рынке 

«Автостат Инфо» 12 декабря 2017
Пресс-служба компании «Renault Россия» сообщает, что за 11 месяцев 2017 года на авторынке РФ было продано на 18% автомобилей Renault больше, чем годом ранее, а всего — 122 127 авто. Рыночная доля марки в годовом сравнении выросла до 8,5%.
Ноябрь стал одним из самых успешных месяцев для компании: продажи составили 13 373 автомобилей (+15%), говорится в пресс-релизе. В компании отмечают, что все локально производимые автомобили Renault вошли в ТОП-15 бестселлеров авторынка РФ в ноябре, а также за январь-ноябрь этого года.
Согласно данным АЕБ, лидером продаж в линейке Renault в ноябре 2017 года стал внедорожник Renault Duster (4322 ед. авто, +21,1%). За первые 11 месяцев текущего года в России было продано 39 012 «Дастеров», что на 2,7% меньше, чем годом ранее.
Из исследования «Автостат Инфо» известно, что за первые 10 месяцев 2017 года российские покупатели затратили на покупку легковых автомобилей Renault 81,6 млрд рублей.
«Автостат Инфо»: последние новости
Lifan Solano лидирует среди китайских моделей на авторынке РФ Завод в Тольятти приступил к выпуску лифтбеков LADA Granta Новый BMW X4 оценили в 3,35 млн рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Volkswagen готовит новый внедорожник
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение