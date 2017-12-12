Renault прогрессирует на российском рынке

Пресс-служба компании « Renault Россия» сообщает, что за 11 месяцев 2017 года на авторынке РФ было продано на 18% автомобилей Renault больше, чем годом ранее, а всего — 122 127 авто. Рыночная доля марки в годовом сравнении выросла до 8,5%.

Ноябрь стал одним из самых успешных месяцев для компании: продажи составили 13 373 автомобилей (+15%), говорится в пресс-релизе. В компании отмечают, что все локально производимые автомобили Renault вошли в ТОП-15 бестселлеров авторынка РФ в ноябре, а также за январь-ноябрь этого года.

Согласно данным АЕБ, лидером продаж в линейке Renault в ноябре 2017 года стал внедорожник Renault Duster (4322 ед. авто, +21,1%). За первые 11 месяцев текущего года в России было продано 39 012 «Дастеров», что на 2,7% меньше, чем годом ранее.

Из исследования «Автостат Инфо» известно, что за первые 10 месяцев 2017 года российские покупатели затратили на покупку легковых автомобилей Renault 81,6 млрд рублей.