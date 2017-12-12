Минпромторг: в 2018 году машины не подорожают

Ранее мы уже писали, что правительство РФ решило удвоить утилизационный сбор на автомобили и, по мнению экспертов, все это повышение ляжет на плечи простых покупателей. Но в ответ на эту тревожную новость власти теперь заявляют, что подорожания не случится.
Минпромторг настаивает, что индексация не приведет к росту цен на производимые в России автомобилей, а обеспечит это рост господдержки российского автопрома в 2018-2020 годах, на что планируется выделять по 125 млрд рублей каждый год. Об этом сообщает "Коммерсант".
"С учетом принимаемых мер поддержки, прогнозируется рост отечественного авторынка", — сообщил Минпромторг.
Напомним, ранее Минпромторг неожиданно решил пересмотреть свой проект корректировки ставок утилизационного сбора, который в первоначальном виде предусматривал их увеличение для легковушек на 15%. Теперь ведомство предлагает взвинтить сбор аж до 87-125% в зависимости от объема двигателя. Эксперты рынка считают, что вкупе с увеличением акцизов в 2018 году это приведет к росту цен на новые легковые автомобили сразу на 10-17%.
В самом министерстве тогда пояснили, что проект постановления об индексации утильсбора предусматривает увеличение ставки "в зависимости от категории и видов транспортных средств, их экологичности, объема производства и импорта". Для грузовых автомобилей сбор увеличится 15–40%, а средневзвешенная индексация по всем классам составит 15–17,5%.
Представители автомобильных компаний остались в недоумении от планов Минпромторга и считают индексацию более чем на 100% необоснованной. Участники рынка уже выразили опасение, что столь радикальное повышение утилизационных сборов приведет к более серьезному, чем ожидалось, увеличению цен на новые автомобили в 2018 году, ляжет на плечи российских покупателей и негативно отразится на авторынке в целом.
Автопроизводители начали платить утилизационный сбор в 2012 году, а еще через два года он распространился не только на импортные автомобили, но и на легковушки российского производства. Производителям, локализовавшим производство моделей на территории РФ, правительство компенсировало эти затраты промышленными субсидиями. В 2016 году утилизационный сбор вырос на 65%.