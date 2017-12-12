«Мерседес» откажется от 63-го CLS ради конкурента Panamera

«Мерседес» откажется от 63-го CLS ради конкурента Porsche Panamera

Глава Mercedes-AMG Тобиас Моэрс подтвердил, что у седана CLS нового поколения не будет «заряженной» версии с индексом «63». Вместо нее в 2019 году выйдет четырехдверка собственной разработки AMG, которая поборется за покупателей с Porsche Panamera и может получить название AMG GT4. Об этом сообщает издание Automotive News.

Прототип будущей новинки — Mercedes-AMG GT Concept — дебютировал в Женеве в марте. Концепт-кар построен на модернизированной версии шасси MRA, которое уже используется для С— и Е-Класса, и оснащен 805-сильной гибридной силовой установкой, состоящей из четырехлитрового битурбодвигателя V8, электромотора и комплекта батарей.

При этом AMG-версия у нового CLS все-таки будет. Такая модификация получит новый индекс — «53». Ожидается, что модель обзаведется новой трехлитровой «шестеркой» и 48-вольтовой бортовой энергосетью. Отдача агрегата составит более 400 лошадиных сил. Подробную информацию о модели Моэрс обещает раскрыть в январе следующего года на автосалоне в Детройте.

Индекс 53 также может появиться на других моделях марки. Среди них E-класс и кроссовер GLE.