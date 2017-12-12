«Российская топ-модель»: в Германии оценили Lada Vesta

Седан Vesta с двигателем объемом 1,6 литра — топовая модель Lada , продающаяся на европейском рынке наряду с хэтчбэком Granta и внедорожником 4х4, пишет немецкое издание Die Welt.

Большим достоинством Lada Vesta автор статьи называет великолепный обзор. "Едва ли можно найти еще один такой автомобиль, где во время поворота при взгляде через плечо можно увидеть так много приближающихся велосипедистов и пешеходов", — отмечает журналист.

Кроме того, среди прочих плюсов машины издание называет просторный салон, удобство сидений, хорошие объемы бардачка и багажника. Характерные изгибы на боковой стороне машины позволяют автолюбителям легко определить, что перед ними именно Lada, говорится в статье.

Однако у автомобиля есть и недостатки: так, при езде на скорости порядка 180 километров в час "возникает ощущение дискомфорта", а в версии с автоматической коробкой передач отмечаются паузы при переключении на более высокую скорость.