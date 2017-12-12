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«Заряженные» модели E-Class получат новую модификацию
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«Заряженные» модели Mercedes-AMG E-Class получат новую модификацию 

LiveCars.Ru 12 декабря 2017
Немецкая компания Mercedes-Benz планирует расширить доступную линейку «заряженных» моделей Mercedes-AMG E-Class, за счёт новой модификации E53. Предполагается, что новая версия купе и кабриолета выйдет на рынок в следующем году.
Об этом сообщает издание Automotive News, ссылаясь на босса компании Mercedes-AMG Тобиаса Моерса. Во время беседы с журналистами представитель немецкого бренда отметил, что «53» также появится у 4-дверного купе Mercedes-Benz CLS нового поколения.
В настоящее время техническая «начинка» Mercedes-AMG CLS 53, Mercedes-AMG E53 Coupe и Mercedes-AMG E53 Convertible неизвестна. По неофициальным данным, под капотом таких автомобилей может расположиться 3,0-литровая «шестёрка», которая будет работать в тандеме с «мягкой гибридной системой».
Ориентировочно, мощность «заряженных» моделей с указанным силовым агрегатом составит порядка 420–430 лошадиных сил. Напомним, так называемый «мягкий гибрид» представляет собой 48-вольтовый стартер-генератор с блоком батарей, энергий которого используется для системы кондиционирования и бортовой электроники в пробках. Кроме этого, она «помогать двигателю внутреннего сгорания во время разгона, а на торможении в его обязанности входит рекуперация энергии».
Также стоит отметить, что, по данным ресурса, «заряженная» версия Mercedes-AMG CLS 53 окажется единственной для модели Mercedes-Benz CLS нового поколения, поскольку немецкая марка хочет отказаться от выпуска более мощной модификации с индексом «63». По предварительным данным, это место будет занято грядущей 4-дверной моделью Mercedes-AMG GT, которая будет представлена в 2018 году.
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