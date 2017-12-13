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Skoda готовит новинки для России
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Skoda готовит в 2018 году для России несколько новинок 

Daily-Motor 13 декабря 2017
Представители российского подразделения марки Skoda сообщили о том, что в 2018 году россиян ждет сразу несколько новинок от чешского автоконцерна.
Приятным сюрпризом следующего года станет старт локальной сборки внедорожника Kodiaq, который встанет на конвейер предприятия VW Group Rus в Нижнем Новгороде в апреле-мае.
Ожидается, что с началом локального производства «Кодиака» на площадке «Группы ГАЗ» эта модель получит новые, более доступные модификации, в том числе и с передним приводом. Также должны подешеветь и текущие версии внедорожника за счет сокращения расходов на логистику и растаможку.
В августе в Россию привезут специальную линейку автомобилей: Skoda Rapid, Octavia, а также Kodiaq Hockey Edition. «Хоккейные» версии популярных в РФ моделей «Шкоды» должны получить незначительные перемены в дизайне, в числе которых окажутся: наклейки на кузове, декоративные накладки на пороги, оригинальная обивка сидений и дополнительные опции, подробной информации о которых пока нет.
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