Skoda готовит новинки для России

Skoda готовит в 2018 году для России несколько новинок

Представители российского подразделения марки Skoda сообщили о том, что в 2018 году россиян ждет сразу несколько новинок от чешского автоконцерна.

Приятным сюрпризом следующего года станет старт локальной сборки внедорожника Kodiaq, который встанет на конвейер предприятия VW Group Rus в Нижнем Новгороде в апреле-мае.

Ожидается, что с началом локального производства «Кодиака» на площадке « Группы ГАЗ » эта модель получит новые, более доступные модификации, в том числе и с передним приводом. Также должны подешеветь и текущие версии внедорожника за счет сокращения расходов на логистику и растаможку.

В августе в Россию привезут специальную линейку автомобилей: Skoda Rapid, Octavia, а также Kodiaq Hockey Edition. «Хоккейные» версии популярных в РФ моделей «Шкоды» должны получить незначительные перемены в дизайне, в числе которых окажутся: наклейки на кузове, декоративные накладки на пороги, оригинальная обивка сидений и дополнительные опции, подробной информации о которых пока нет.