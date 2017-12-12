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Россиянин получил Bugatti Chiron за 240 миллионов рублей
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Первый россиянин получил Bugatti Chiron за 240 миллионов рублей 

Motor.ru 12 декабря 2017
Гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России. Как сообщает агентство RNS со ссылкой на операционного директора люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагифа Бикулова, автомобиль с учетом всех налогов обошелся покупателю в 3,5 миллиона евро (более 240 миллионов рублей по текущему курсу).
Автомобиль был передан клиенту в Европе. В Россию «Широн» ввозить нельзя из-за отсутствия системы ЭРА-ГЛОНАСС.
На данный момент еще двое россиян ждут свои Bugatti Chiron — их гиперкары построят в 2018 и 2019 году. Если заказывать «Широн» сейчас, то машину можно будет получить только в 2021 году. Всего выпустят лишь 500 экземпляров Chiron.
Bugatti Chiron представили в феврале прошлого года. Полноприводный гиперкар оснащен восьмилитровым двигателем W16 с четырьмя турбинами, выдающим 1500 лошадиных сил, а также семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Первую «сотню» купе набирает за 2,5 секунды, а 200 километров в час достигает за 6,5 секунды. Триста километров в час автомобиль наберет за 13,6 секунды, а 350 — за 21 секунду. На разгон с нуля до 400 километров в час и затем на полную остановку с этой скорости потребуется всего одна минута.
Максимальная скорость — 420 километров в час. Ранее в Bugatti рассчитывали в 2018 году установить на «Широне» рекорд скорости, однако месяц назад самым быстрым серийным автомобилем стал Koenigsegg Agera RS, разогнавшийся до 447 километров в час.
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