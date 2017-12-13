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В ГИБДД придумали, чем заменить справку о ДТП
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В ГИБДД придумали, чем заменить справку о ДТП 

Авторамблер 13 декабря 2017
В Госавтоинспекции разработают специальное приложение к протоколу, которое автомобилист должен будет передать в страховую для возмещения ущерба по ОСАГО.
"ГИБДД после отмены справки не хватает ряда полей, которые нужны страховщикам по урегулирования убытков, — цитирует ТАСС директора Российского союза автостраховщиков. — Ведомство подготовило информацию для своих подразделений — они хотят разработать как некий вкладыш или приложение к этим документам — форма, в которой будет та часть информации, которая нужна страховщикам".
Ранее РСА направил письмо на имя главы ГИБДД России Михаила Черникова, в котором подчеркнул, что в документе, который получает водитель, нужно указывать дополнительные сведения, а том числе "данные о причинителе вреда" (категория прав, номер полиса ОСАГО, VIN-номер, а также нарушенный пункт ПДД). "Также страховым нужна информация о нанесенном вреде, — напомнил он. — Вся эта информация ранее отражалась в справке об аварии".
Напомним, правка о ДТП была упразднена в новой редакции регламента МВД, который вступил в силу 20 октября. Тогда в ГИБДД заявили, что у автомобилистов не должно возникнуть проблем со страховщиками из-за отмены документа, однако в правилах страховых компаний требование о предъявлении справки остается.
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