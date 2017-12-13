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«Заряженный» Lexus LC: карбон и 630 л.с.
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«Заряженный» Lexus LC: карбон и 630 л.с. 

Motor.ru 13 декабря 2017
«Заряженную» F-версию купе Lexus LC оснастят четырехлитровым твинтурбо двигателем, отдача которого составит 630 лошадиных сил. Модель также получит элементы из пластика, армированного углеродным волокном. Это позволит на семь процентов уменьшить массу двухдверки — приблизительно до 1778 килограммов. Об этом со ссылкой на анонимный источник в компании сообщает издание Lawrence Motorcycle X Car.
Новинку, которая поступит в продажу в 2019 году, будут собирать на одной линии с обычным LC. Ожидается, что цена купе составит около 20 миллионов иен (10,5 миллиона рублей). Цена LC 500 в Японии составляет 13 миллионом иен (6,8 миллиона рублей).
Ранее сообщалось, что двигатель нового Lexus LC F будет представлять собой две «четверки» от кроссовера NX 200t, соединенные под углом 90 градусов. Он будет работать в паре с 10-ступенчатым «автоматом». Тогда же отмечалось, что мощность агрегата составит примерно 600 сил.
Lexus LC 500 оснащается пятилитровым «атмосферным» двигателем V8 мощностью 477 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с десятидиапазонной автоматической трансмиссией. С нуля до 100 километров в час купе разгоняется за 4,7 секунды. Его цена в России составляет 7 886 000 рублей.
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