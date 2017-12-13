Официально: компания KIA представила обновлённый Ray

После предварительного анонса компания KIA Motors Corporation официально представила обновлённый компактвэн KIA Ray 2018 модельного года. «Посвежевший» автомобиль уже доступен на «домашнем» рынке, по минимальной цене 13 150 000 вон, что по текущему обменному курсу валют составляет порядка 708 000 рублей.

Как сообщалось ранее, модель KIA Ray построена на платформе хэтчбека KIA Picanto. После обновления автомобиль не изменился в габаритах. Так, длина машины составляет 3 595 мм. Показатели ширины и высоты — 1 595 и 1 700 мм соответственно. Размер колёсной базы — 2 520 мм.

Пассажирская дверь с правой стороны у обновлённого KIA Ray — сдвижная, слева — обычная, распашная. Среди визуальных изменений «посвежевшего» автомобиля стоит отметить радиаторную решётку, которая поднялась чуть выше, а также получила декоративные элементы. Помимо этого, у машины изменилось оформление светотехники.

В оформлении обновлённого KIA Ray 2018 модельного года можно обнаружить новую «баранку», иной селектор трансмиссии и информационно-развлекательную систему с 7-дюймовым сенсорным монитором. Согласно данным производителя, в список оснащение модели входит подогрев рулевого колеса, несколько подушек безопасности, система доступа «без ключа», кнопочное зажигание, климат-контроль и многое другое.

В моторной гамме обновлённого компактвэна KIA Ray значится 1,0-литровый бензиновый движок, который был модернизирован. Его отдача — 78 лошадиных сил. Трансмиссия — 4-ступенчатый «автомат». В компании отмечают, что мотор стал экономичнее.

Напомним, что «дореформенный» KIA Ray также предлагался в «зеленой» модификации с 68-сильным электрическим двигателем. Однако пока корейская компания ничего не сообщает о такой версии обновлённой модели. Скорее всего, эту модификацию представят чуть позже.