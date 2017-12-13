Ещё
Great Wall «освежит» кросс-купе H6
Далее:
Читайте также:
Ещё

Great Wall представил рестайлинговый Haval H6 Coupe 

Car.ru 13 декабря 2017
Производитель Great Wall ведет активную подготовку к выводу на авторынок обновленного кросс-купе Haval H6 Coupe.
В отличие от предшественника новый автомобиль оснастили более крупной решёткой радиатора в хромированной окантовке и модернизированными бамперами. Кроме того, прямоугольные патрубки выхлопной системы заменили на круглые.
В движение «посвежевший» Haval H6 Coupe будет приводиться 1,5-литровым турбодвигателем GW4B15, который выдает 169 лошадиных сил. В паре с ним трудится роботизированная трансмиссия на 7 скоростей. Система привода будет полной.
Компания пока не называет стоимость и комплектации обновлённого автомобиля, но они уже будут известны в самое ближайшее время.
Хочется отметить, что дорестайлинговый Haval H6 Coupe появился в российских дилерских центрах в конце октября нынешнего года. Минимальная цена паркетника стартует от отметки 1 499 900 рублей. Эта полноприводная версия автомобиля укомплектована двухлитровым турбодвижком с отдачей 190 сил и 6-скоростным роботом Getrag с двойным сцеплением.
Car.ru: последние новости
Названа пятерка самых лучших автомоделей из Китая на российском авторынке В Санкт-Петербурге будут выпускать обновленную линейку Nissan Qashqai и X-Trail Skoda начинает продажу «удлинённого» кроссовера Karoq
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Volkswagen готовит новый внедорожник
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение