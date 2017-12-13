Great Wall «освежит» кросс-купе H6

Great Wall представил рестайлинговый Haval H6 Coupe

Производитель Great Wall ведет активную подготовку к выводу на авторынок обновленного кросс-купе Haval H6 Coupe.

В отличие от предшественника новый автомобиль оснастили более крупной решёткой радиатора в хромированной окантовке и модернизированными бамперами. Кроме того, прямоугольные патрубки выхлопной системы заменили на круглые.

В движение «посвежевший» Haval H6 Coupe будет приводиться 1,5-литровым турбодвигателем GW4B15, который выдает 169 лошадиных сил. В паре с ним трудится роботизированная трансмиссия на 7 скоростей. Система привода будет полной.

Компания пока не называет стоимость и комплектации обновлённого автомобиля, но они уже будут известны в самое ближайшее время.

Хочется отметить, что дорестайлинговый Haval H6 Coupe появился в российских дилерских центрах в конце октября нынешнего года. Минимальная цена паркетника стартует от отметки 1 499 900 рублей. Эта полноприводная версия автомобиля укомплектована двухлитровым турбодвижком с отдачей 190 сил и 6-скоростным роботом Getrag с двойным сцеплением.