Ещё
На машинах MINI появится новый логотип
Далее:
Читайте также:
Ещё

На машинах MINI появится упрощенный логотип 

Motor.ru 13 декабря 2017
Марка MINI с марта следующего года начнет использовать на своих машинах новый, упрощенный логотип. Эмблема, как говорят в компании, сочетает «традиционные ценности бренда и дух развития, устремленный в будущее».
Символ представляет собой плоское графическое изображение трехмерной эмблемы, которая применяется с момента перезапуска бренда MINI в 2001 году.
Упрощенный логотип уже используется с 2015 года, когда вышла модель Clubman нового поколения. Однако с того времени, эта эмблема применялась только в промо-материалах и оформлении дилерских центров.
Как отмечают в MINI, выдержанный в похожей стилистике, что и новой эмблемы, логотип использовался на ранних моделях Morris Mini-Minor: красный вол с тремя синими волнами — символом Оксфорда — размещался в круге, украшенном стилизованными крыльями.
В 1969 году модели стали украшать шестиугольные щиты, а в 1990-х снова вернулись к символическому изображению колеса и крыльев. Позднее логотип, с вписанной в центр красной надписью Mini Cooper и зеленым лавровым венком, стал основой для логотипа возрожденной марки.
Увидеть, как будет выглядеть новый логотип на моделях MINI можно на примере концепт-кара Electric Concept. Прототип, который является предвестником серийного электрокара британской марки, показали в сентябре текущего года на автосалоне во Франкфурте.
Motor.ru: последние новости
Четырехдверный «Фокус» нового поколения сняли в камуфляже с комиксами Объявлены сроки появления в России обновленного Subaru Outback Названы российские цены на BMW X4 нового поколения
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Volkswagen готовит новый внедорожник
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение