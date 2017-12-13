На машинах MINI появится новый логотип

На машинах MINI появится упрощенный логотип

Марка MINI с марта следующего года начнет использовать на своих машинах новый, упрощенный логотип. Эмблема, как говорят в компании, сочетает «традиционные ценности бренда и дух развития, устремленный в будущее».

Символ представляет собой плоское графическое изображение трехмерной эмблемы, которая применяется с момента перезапуска бренда MINI в 2001 году.

Упрощенный логотип уже используется с 2015 года, когда вышла модель Clubman нового поколения. Однако с того времени, эта эмблема применялась только в промо-материалах и оформлении дилерских центров.

Как отмечают в MINI, выдержанный в похожей стилистике, что и новой эмблемы, логотип использовался на ранних моделях Morris Mini-Minor: красный вол с тремя синими волнами — символом Оксфорда — размещался в круге, украшенном стилизованными крыльями.

В 1969 году модели стали украшать шестиугольные щиты, а в 1990-х снова вернулись к символическому изображению колеса и крыльев. Позднее логотип, с вписанной в центр красной надписью Mini Cooper и зеленым лавровым венком, стал основой для логотипа возрожденной марки.

Увидеть, как будет выглядеть новый логотип на моделях MINI можно на примере концепт-кара Electric Concept. Прототип, который является предвестником серийного электрокара британской марки, показали в сентябре текущего года на автосалоне во Франкфурте.