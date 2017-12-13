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За биткоины Bentley не продается
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Красноярская прокуратура пресекла попытку продажи Bentley за биткоины 

Motor.ru 13 декабря 2017
Прокуратура Красноярска вынесла предостережение директору одного из местных дилерских центров за попытку продать седан Bentley Flying Spur за криптовалюту. В сообщении на сайте ведомства говорится, что автомобиль хотели реализовать за 55 биткоинов (923 634 доллара по курсу на момент написания новости).
  • 14 200 000 рублей
  • стоит в России топовая версия Betley Flyiung Spur. Это эквивалентно 240 000 долларов.
«Выпуск и обращение криптовалют децентрализован, отсутствует возможность его регулирования, ее оборот не требует ведения отчетности, в том числе налоговой. Анонимность платежей позволяет использовать криптовалюты в теневой экономике, а при необходимости в процессе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», — говорится на сайте прокуратуры.
По требованию ведомства объявление о продаже Bentley Flying Spur за биткоины было удалено.
В августе о возможности покупки автомобиля за криптовалюту объявил «УАЗ». Автопроизводитель решил продавать коммерческие автомобили линейки ПРОФИ за «БиоКоины» — валюту, которая используется в собственной блокчейн-платформе фермерского кооператива LavkaLavka.
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