За биткоины Bentley не продается

Прокуратура Красноярска вынесла предостережение директору одного из местных дилерских центров за попытку продать седан Bentley Flying Spur за криптовалюту. В сообщении на сайте ведомства говорится, что автомобиль хотели реализовать за 55 биткоинов (923 634 доллара по курсу на момент написания новости).
- 14 200 000 рублей
- стоит в России топовая версия Betley Flyiung Spur. Это эквивалентно 240 000 долларов.
«Выпуск и обращение криптовалют децентрализован, отсутствует возможность его регулирования, ее оборот не требует ведения отчетности, в том числе налоговой. Анонимность платежей позволяет использовать криптовалюты в теневой экономике, а при необходимости в процессе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», — говорится на сайте прокуратуры.
По требованию ведомства объявление о продаже Bentley Flying Spur за биткоины было удалено.
В августе о возможности покупки автомобиля за криптовалюту объявил «УАЗ». Автопроизводитель решил продавать коммерческие автомобили линейки ПРОФИ за «БиоКоины» — валюту, которая используется в собственной блокчейн-платформе фермерского кооператива LavkaLavka.