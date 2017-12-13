За биткоины Bentley не продается

Красноярская прокуратура пресекла попытку продажи Bentley за биткоины

14 200 000 рублей

стоит в России топовая версия Betley Flyiung Spur. Это эквивалентно 240 000 долларов. Прокуратура Красноярска вынесла предостережение директору одного из местных дилерских центров за попытку продать седан Bentley Flying Spur за криптовалюту. В сообщении на сайте ведомства говорится, что автомобиль хотели реализовать за 55 биткоинов (923 634 доллара по курсу на момент написания новости).

«Выпуск и обращение криптовалют децентрализован, отсутствует возможность его регулирования, ее оборот не требует ведения отчетности, в том числе налоговой. Анонимность платежей позволяет использовать криптовалюты в теневой экономике, а при необходимости в процессе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», — говорится на сайте прокуратуры.

По требованию ведомства объявление о продаже Bentley Flying Spur за биткоины было удалено.