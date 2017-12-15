Автомобили резко подорожают после Нового года

Цены на автомобили в России вырастут на 2-10% в 2018 году, сообщает Life.
По данным портала, компании Audi, BMW, Ford, JLR Jaguar Land Rover, Lexus и Mercedes-Benz увеличат стоимость своих автомобилей для россиян с первого дня будущего года. Эти данные изданию подтвердили собственные источники в автобизнесе.
По словам собеседников издания, в том числе официальных дилеров названных компаний, машины Mercedes подорожают на 2-8%, Audi — на 3–10%, JLR Jaguar Land Rover — на 3–5%, BMW — на 3%.
Игорь Моржаретто, партнер аналитического агентства «Автостат», сообщил, что подобное решение автопроизводителей объясняется повышением акциза на мощные автомобили и 15-процентным ростом размера утилизационного сбора, а также ростом самого авторынка и желанием бизнеса заработать на этом.
Ранее СМИ сообщали, что при условии роста утилизационного сбора и акциза на легковые автомобили мощностью от 150 лошадиных сил, цены на машины с двигателем от 200 лошадиных сил возрастут сразу на 100 тысяч рублей.