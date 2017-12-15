Автомобили резко подорожают после Нового года

Автомобили вырастут в цене после Нового года

Цены на автомобили в России вырастут на 2-10% в 2018 году, сообщает Life.

По словам собеседников издания, в том числе официальных дилеров названных компаний, машины Mercedes подорожают на 2-8%, Audi — на 3–10%, JLR Jaguar Land Rover — на 3–5%, BMW — на 3%.

Игорь Моржаретто , партнер аналитического агентства «Автостат», сообщил, что подобное решение автопроизводителей объясняется повышением акциза на мощные автомобили и 15-процентным ростом размера утилизационного сбора, а также ростом самого авторынка и желанием бизнеса заработать на этом.

Ранее СМИ сообщали, что при условии роста утилизационного сбора и акциза на легковые автомобили мощностью от 150 лошадиных сил, цены на машины с двигателем от 200 лошадиных сил возрастут сразу на 100 тысяч рублей.