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Депутаты определились со степенью опьянения водителей
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Госдума уточнила допустимый по крови «промилле» для водителей 

Газета.Ru 16 декабря 2017
Депутаты Госдумы РФ ввели новые показатели степени опьянения водителя. Поправки в закон были приняты в первом чтении в среду, 13 декабря, сообщает телеканал «360».
До июля 2013 года водитель считался трезвым только при нулевом содержании алкоголя в крови. Сейчас ответственность водителей за вождение в пьяном виде наступает при обнаружении в выдыхаемом им воздухе 0,16 миллиграмм этилового спирта в концентрации на один литр. Норматив по крови пока отсутствует.
На сегодняшнем заседании депутаты определили норму именно для крови. Теперь концентрация 0,3 и более грамма спирта на один литр крови будет свидетельствовать об опьянении водителя.
Таким образом, российское законодательство приводится в соответствие с европейскими нормами. По словам первого заместителя председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, когда водителя не могут «продуть», потому что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения или ранен, у него могут взять только кровь. Теперь допустимое количество алкоголя в крови определено.
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