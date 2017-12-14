«Заряженный» BMW X5 M получил 750-сильный двигатель

Ателье G-Power известно своими потрясающими проектами по доработке автомобилей баварского бренда BMW . Но каждый раз инженеры компании придумывают что-то новое, что способно поразить воображение автолюбителей.

На этот раз ателье подготовило новую программу модернизации для «заряженного» внедорожника BMW X5 M, который готов показать новому спортивному кроссу Lamborghini Urus, «кто здесь босс»!

Первый пакет обновлений Stage 1 подразумевает установку высокопроизводительного модуля Bi-Tronik 2 V1 или Bi-Tronik 5 V1, благодаря которому отдача стокового 4,4-литрового двигателя V8 увеличивается до 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента.

Напомним, что в стандартном исполнении силовой агрегат «заряженного» BMW X5 M способен выдавать 575 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Но, заинтересованные клиенты могут заказать пакет обновлений Stage 2, который подразумевает ещё больше мощности.

В частности, за счёт доработок отдача двигателя увеличивается до 700 лошадиных сил и 905 Нм крутящего момента. Также предусмотрен конечный апгрейд Stage 3, благодаря которому мощность двигателя составит 750 сил. Крутящий момент — 980 Нм.

По традиции, модернизированный автомобиль от ателье G-Power получает множество других настроек. Например, для 750-сильного внедорожника BMW X5 M предусмотрен набор уникальных кованных колёсных дисков, а также уникальный аэродинамический обвес, который был представлен ранее, под названием TYPHOON. Кроме этого доступна новая спортивная выхлопная система.

Какова цена программы модернизации для BMW X5 M в ателье G-Power не сообщили. Эту информацию можно узнать непосредственно во время оформления заказа.