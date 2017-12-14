Ещё
«Заряженный» BMW X5 M получил 750-сильный двигатель
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Заряженный» BMW X5 M получил 750-сильный двигатель 

LiveCars.Ru 14 декабря 2017
Ателье G-Power известно своими потрясающими проектами по доработке автомобилей баварского бренда BMW. Но каждый раз инженеры компании придумывают что-то новое, что способно поразить воображение автолюбителей.
На этот раз ателье подготовило новую программу модернизации для «заряженного» внедорожника BMW X5 M, который готов показать новому спортивному кроссу Lamborghini Urus, «кто здесь босс»!
Первый пакет обновлений Stage 1 подразумевает установку высокопроизводительного модуля Bi-Tronik 2 V1 или Bi-Tronik 5 V1, благодаря которому отдача стокового 4,4-литрового двигателя V8 увеличивается до 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента.
Напомним, что в стандартном исполнении силовой агрегат «заряженного» BMW X5 M способен выдавать 575 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Но, заинтересованные клиенты могут заказать пакет обновлений Stage 2, который подразумевает ещё больше мощности.
В частности, за счёт доработок отдача двигателя увеличивается до 700 лошадиных сил и 905 Нм крутящего момента. Также предусмотрен конечный апгрейд Stage 3, благодаря которому мощность двигателя составит 750 сил. Крутящий момент — 980 Нм.
По традиции, модернизированный автомобиль от ателье G-Power получает множество других настроек. Например, для 750-сильного внедорожника BMW X5 M предусмотрен набор уникальных кованных колёсных дисков, а также уникальный аэродинамический обвес, который был представлен ранее, под названием TYPHOON. Кроме этого доступна новая спортивная выхлопная система.
Какова цена программы модернизации для BMW X5 M в ателье G-Power не сообщили. Эту информацию можно узнать непосредственно во время оформления заказа.
LiveCars.Ru: последние новости
Стив Маттин рассказал о дизайне внедорожника LADA 4×4 нового поколения Hyundai предложит россиянам «футбольные» Solaris, Elantra, Creta и Tucson Subaru анонсировала премьеру нового Forester
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Volkswagen готовит новый внедорожник
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение