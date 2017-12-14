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Дебют конкурента VW T-Roc R намечен на 2018 год
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Дебют спортивного кроссовера Audi SQ2 намечен на 2018 год 

Auto.Today 14 декабря 2017
Инженеры компании Audi уже работают над модернизацией кроссовера Q2, который должен дебютировать в следующем году в качестве альтернативы Volkswagen T-Roc R.
SQ2 во многом унаследует Audi S, но одновременно с этим автомобиль станет более мощным и получит интересные особенности, присущие спортивным моделям. Судя с недавних шпионских снимков, машина будет иметь черную решетку радиатора и дополнительную отделку в черных тонах.
Как сообщалось ранее, «заряженная» версия SQ2 будет оснащена тем же 2,0-литровым туриброванным двигателем, что и модификация S3. При этом мощность данного агрегата упадет на отметке приблизительно в 300 лошадиных сил.
В качестве главного соперника для будущей модели выступит T-Roc R от Volkswagen, выход которого планируют на грядущий 2018 год. Что касается стоимости SQ2, то она будет стартовать от 35 тысяч фунтов стерлингов. Напоминаем, за Audi SQ2 последуют более мощный автомобиль под названием RSQ2, что получит мощность около 362 лошадиных сил.
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