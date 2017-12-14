Озвучен прайс гибридного LS 500h

Озвучен британский прайс гибридного седана Lexus LS 500h

Премиальный бренд японского автогиганта Toyota Motor Corporation — компания Lexus — огласил цены и комплектации флагманского гибридного седана LS 500h 2018 модельного года для британского рынка.

Роскошный автомобиль, призванный навязать конкуренцию моделям Audi A8, BMW 7-Series и Mercedes S-Class, предлагается в Великобритании в четырёх различных версия, по цене от £72 595 (порядка 5 718 000 рублей) до £97 995 (около 7 718 000 рублей).

Несмотря на то, что самая доступная версия гибридного флагмана Lexus LS 500h позиционируется базовой, уже в таком исполнении автомобиль получает богатый список оборудования. Например, в арсенале «зеленого» седана значатся 20-дюймовые «катки», 2-зонный климат-контроль с контролем качества воздуха, 12,3-дюймовый дисплей, камеры кругового обзора, передние кресла с обширными электрическими регулировками, подогревом и вентиляцией.

Для более богатых и дорогих комплектаций роскошной японской новинки предусмотрена акустическая система Mark Levinson, перфорированная кожа высочайшего качества, полный привод AWD, информационно-развлекательная система для задних пассажиров, подогрев задних сидений с функцией массажа, комплекс систем безопасности Lexus Safety System+ и многое другое.

Как и для многих моделей японского бренда, для гибридного флагманского седана Lexus LS 500h 2018 модельного года доступен пакет F Sport, который подразумевает не только визуальные улучшения, но и некоторые доработки технической «начинки».

Напомним, новый седан Lexus LS 500h оснащён гибридной силовой установкой, в состав которой входит 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 295 лошадиных сил и пара электромоторов. Суммарная отдача — 354 лошадиные силы. Спринт с 0 до 100 км/ч автомобиль делает за 5,4 секунды.

Заинтересованные британские клиенты уже могут оформить предварительный заказ на автомобиль. Первые поставки гибридного седана Lexus LS 500h в Великобританию запланированы на начало 2018 года.