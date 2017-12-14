«Внедорожный» Smart обзавелся рублевым ценником

Российский офис компании Mercedes-Benz назвал цены на новую версию компактного автомобиля Smart ForFour Crosstown, который доберется до нашей страны в январе 2018 года.

«Внедорожный» Smart будут продавать по стоимости от 1 миллиона 640 тысяч 831 рубль. В базовой комплектации автомобиль оснастят турбированным 898-кубовым двигателем с отдачей в 90 лошадиных сил, а также 6-ступенчатой автоматизированной трансмиссией Twinamic.

Автомобиль укомплектуют в «базе»: 16-дюймовыми колесными дисками, покрышками разной размерности, спортивной подвеской, климат-контролем, светодиодные ДХО и задние фонари, датчики дождя и света и многое другое.

Напомним, что официальный дебют автомобиля Smart ForFour Crosstown состоялся на автовыставке в Женеве в марте 2017 года (Geneva Motor Show-2017).