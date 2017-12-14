Ещё
«Внедорожный» Smart обзавелся рублевым ценником
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Внедорожный» Smart обзавелся рублевым ценником 

Daily-Motor 14 декабря 2017
Российский офис компании Mercedes-Benz назвал цены на новую версию компактного автомобиля Smart ForFour Crosstown, который доберется до нашей страны в январе 2018 года.
«Внедорожный» Smart будут продавать по стоимости от 1 миллиона 640 тысяч 831 рубль. В базовой комплектации автомобиль оснастят турбированным 898-кубовым двигателем с отдачей в 90 лошадиных сил, а также 6-ступенчатой автоматизированной трансмиссией Twinamic.
Автомобиль укомплектуют в «базе»: 16-дюймовыми колесными дисками, покрышками разной размерности, спортивной подвеской, климат-контролем, светодиодные ДХО и задние фонари, датчики дождя и света и многое другое.
Напомним, что официальный дебют автомобиля Smart ForFour Crosstown состоялся на автовыставке в Женеве в марте 2017 года (Geneva Motor Show-2017).
Daily-Motor: последние новости
Самый дешевый автомобиль на метане появится в России в 2019 году Стало известно, какой будет новая Lada 4×4 Составлена пятерка самых популярных китайских авто в РФ
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Volkswagen готовит новый внедорожник
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение