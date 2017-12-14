Состоялась премьера уникального Pagani Huayra Lampo

Состоялась премьера уникального купе Pagani Huayra Lampo

Итальянский производитель Pagani и ателье Garage Italia Customs представили эксклюзивную модель Pagani Huayra Lampo, собранный в единственном экземпляре.

Итальянский концерн Pagani совместно с Лапо Элканном, наследником итальянского бренда FIAT , разработали поистине уникальный суперкар Huayra, который назвали Lampo, что переводится как «Молния».

Основной фишкой уникального спортивного автомобиля является то, что он сделан в стиле концептуальные модели FIAT Turbina Concept 1954 года выпуска, который был укомплектован 300-сильным газотурбинным мотором.

Кроме эксклюзивной ливреи и роскошного интерьера, машину наградили некоторыми решениями от «горячего» автомобиля Huayra BC. Например, большим передним воздухозаборником, который повышает поток воздуха к движку на 5,35%.

Особый суперкар приводится в движение знакомым 6,0-литровым двигателем V12 от Mercedes-AMG, который выдает 765 сил и 1000 Нм. Стартует купе с 0 до 100 км/ч менее чем за 3 сек, отметка предельной скорости достигает 370 км/ч.