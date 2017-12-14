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Состоялась премьера уникального Pagani Huayra Lampo
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Состоялась премьера уникального купе Pagani Huayra Lampo 

Car.ru 14 декабря 2017
Итальянский производитель Pagani и ателье Garage Italia Customs представили эксклюзивную модель Pagani Huayra Lampo, собранный в единственном экземпляре.
Итальянский концерн Pagani совместно с Лапо Элканном, наследником итальянского бренда FIAT, разработали поистине уникальный суперкар Huayra, который назвали Lampo, что переводится как «Молния».
Основной фишкой уникального спортивного автомобиля является то, что он сделан в стиле концептуальные модели FIAT Turbina Concept 1954 года выпуска, который был укомплектован 300-сильным газотурбинным мотором.
Кроме эксклюзивной ливреи и роскошного интерьера, машину наградили некоторыми решениями от «горячего» автомобиля Huayra BC. Например, большим передним воздухозаборником, который повышает поток воздуха к движку на 5,35%.
Особый суперкар приводится в движение знакомым 6,0-литровым двигателем V12 от Mercedes-AMG, который выдает 765 сил и 1000 Нм. Стартует купе с 0 до 100 км/ч менее чем за 3 сек, отметка предельной скорости достигает 370 км/ч.
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