Subaru назвала цены двух «заряженных» новинок

Североамериканский офис японской марки Subaru огласил цены двух особых «заряженных» автомобилей — седана WRX STI Type RA и купе BRZ tS. В салонах дилеров оба специальных автомобиля появятся весной следующего года.

Особое «заряженное» купе Subaru BRZ tS можно будет купить в США по минимальной цене от $33 495 (около 1 966 000 рублей). Как сообщалось ранее, такой автомобиль получил оптимизированный аэродинамический обвес и настройки от специалистов STI, а также набор уникальных 18-дюймовых «катков» с шинами Michelin Pilot Sport.

В оформление интерьера купе Subaru BRZ tS можно обнаружить дополнительную отделку из кожи и алькантары, контрастную строчку, красные ремни безопасности, бескаркасное зеркало заднего вида и информационно-развлекательную систему с 7-дюймовым монитором и GPS-навигацией. Также в оснащение модели Subaru BRZ tS входит модифицированная подвеска SACHS и высокопроизводительная тормозная система Brembo.

Что касается седана Subaru WRX STI Type RA. Минимальная цена этого автомобиля — от $48 995 (около 2 876 000 рублей). В оснащение этого автомобиля входит скромного изменённый дизайн экстерьера, крыша из углеродного волокна и 19-дюймовые «катки» BBS.

В салоне 4-дверной модели Subaru WRX STI Type RA появились новые передние кресла Recaro, спортивная «баранка», красная контрастная строчка и индивидуально пронумерованная табличка на центральной консоли.

Питание обеспечивает модернизированный 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с наддувом, отдачу которого увеличили до 310 лошадиных сил (+5 л.с.). В паре с двигателем работает улучшенная 6-ступенчатая механическая трансмиссия с укороченными передачами.

Также седан Subaru WRX STI Type RA получает амортизаторы Bilstein, активную систему векторизации крутящего момента и уникальную многорежимную систему управления динамикой транспортного средства, а также высокоэффективную тормозную систему Brembo.