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Subaru назвала цены двух «заряженных» новинок
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Subaru назвала цены двух «заряженных» новинок 

LiveCars.Ru 15 декабря 2017
Североамериканский офис японской марки Subaru огласил цены двух особых «заряженных» автомобилей — седана WRX STI Type RA и купе BRZ tS. В салонах дилеров оба специальных автомобиля появятся весной следующего года.
Особое «заряженное» купе Subaru BRZ tS можно будет купить в США по минимальной цене от $33 495 (около 1 966 000 рублей). Как сообщалось ранее, такой автомобиль получил оптимизированный аэродинамический обвес и настройки от специалистов STI, а также набор уникальных 18-дюймовых «катков» с шинами Michelin Pilot Sport.
В оформление интерьера купе Subaru BRZ tS можно обнаружить дополнительную отделку из кожи и алькантары, контрастную строчку, красные ремни безопасности, бескаркасное зеркало заднего вида и информационно-развлекательную систему с 7-дюймовым монитором и GPS-навигацией. Также в оснащение модели Subaru BRZ tS входит модифицированная подвеска SACHS и высокопроизводительная тормозная система Brembo.
Что касается седана Subaru WRX STI Type RA. Минимальная цена этого автомобиля — от $48 995 (около 2 876 000 рублей). В оснащение этого автомобиля входит скромного изменённый дизайн экстерьера, крыша из углеродного волокна и 19-дюймовые «катки» BBS.
В салоне 4-дверной модели Subaru WRX STI Type RA появились новые передние кресла Recaro, спортивная «баранка», красная контрастная строчка и индивидуально пронумерованная табличка на центральной консоли.
Питание обеспечивает модернизированный 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с наддувом, отдачу которого увеличили до 310 лошадиных сил (+5 л.с.). В паре с двигателем работает улучшенная 6-ступенчатая механическая трансмиссия с укороченными передачами.
Также седан Subaru WRX STI Type RA получает амортизаторы Bilstein, активную систему векторизации крутящего момента и уникальную многорежимную систему управления динамикой транспортного средства, а также высокоэффективную тормозную систему Brembo.
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