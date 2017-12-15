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Renault выпустил в России 50-тысячный Kaptur
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Renault выпустил в России 50-тысячный кроссовер Kaptur 

Российская Газета 15 декабря 2017
Компания Renault объявила о сходе с конвейера своего московского завода 50-тысячного кроссовера Kaptur.
Юбилейный экземпляр получил двухлитровый бензиновый двигатель с автоматической полноприводной трансмиссией и двухцветную окраску кузова. Крыша выполнена в черном цвета, остальная часть автомобиля — белая.
Как отметил директор завода Жан-Луи Терон, Renault Kaptur — это первая глобальная модель Renault, производство которой началось на территории России, и в ее создании на всех этапах принимали участие российские специалисты.
В компании также добавили, что благодаря высокому уровню локализации Renault Kaptur обладает отличным экспортным потенциалом. Во второй половине 2016 года начались экспортные поставки кроссовера в страны ближнего зарубежья: Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. За это время в СНГ был экспортирован 2 931 автомобиль.
За 11 месяцев этого года в России было реализовано 27 746 машин Kaptur — это в 2,2 раза больше, чем в прошлом году. Модель вошла в пятерку самых продаваемых в нашей стране.
Не так давно "РГ" протестировала Renault Kaptur специальной серии Extreme. Вы можете ознакомиться с нашим материалом.
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