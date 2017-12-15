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Mondeo будут собирать в Китае
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Производство Ford Mondeo переедет в Китай 

LiveCars.Ru 15 декабря 2017
Американская компания Ford Motor Company планирует прекратить выпуск моделей Ford Mondeo/Fusion на территории Северной Америки и Европы. Начиная с 2020 года, эти автомобили будут экспортироваться по всему миру с Поднебесной, где их производством займётся совместное предприятие Ford и Changan.
Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники в руководстве «Голубого Овала», а также на представителей компаний-поставщиков комплектующих. Стоит отметить, что в пресс-центре американского бренда уже успели опровергнуть эту информацию, заявив: «У нас нет планов экспортировать модель Mondeo/Fusion, которая является важной составляющей нашей гаммы, из Китая в Европу и Северную Америку».
Однако по информации инсайдеров, это заявление относится к моделям Ford Mondeo/Fusion актуального поколения. Напомним, к 2020 году компания планирует представить автомобиль нового поколения, серийный выпуск которого и будет налажен в Китае.
В качестве напоминания, скажем, что в настоящее время модель Ford Mondeo/Fusion собирается на нескольких заводах американской марки по всему миру. В частности, машины выпускаются в Мексике, Испании и Китае. Помимо этого, как известно, сборка Ford Mondeo налажена на мощностях отечественного предприятия Ford Sollers во Всеволожске (степень локализации — около 60%).
Более подробная информация по этому вопросу ожидается в самое ближайшее время. Стоит лишь напомнить, что испанский завод компании Ford был недавно серьезно модернизирован — общая сумма инвестиций составила свыше 750 миллионов евро. Правда, предприятие подготавливали для выпуска внедорожника Kuga третьего поколения.
Что ждёт российский завод Ford Sollers? В худшем случае, комплектующие для модели Ford Mondeo будут поставляться в нашу страну из Китая.
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