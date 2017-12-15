В РФ возобновили выпуск Pajero Sport

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Mitsubishi Motors возобновила отечественное производство Pajero Sport в Калужской области 

ТАСС 15 декабря 2017
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Компания Mitsubishi Motors (ООО «ММС Рус») возобновила производство внедорожников Pajero Sport на заводе в Калужской области, остановленное в 2016 году. Дизельная версия автомобиля, производимая в России, будет доступна в четырех комплектациях, сообщили в пятницу в пресс-службе агентства регионального развития Калужской области.
"Сегодня мы начинаем производить, мне кажется, один из самых лучших автомобилей, которые есть на российском и не только российском рынке, и он найдет обязательно своего потребителя", — отметил на церемонии возобновления производства губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.
Как уточнили на предприятии, дизельная версия Mitsubishi Pajero Sport, производимая на заводе в Калуге, будет доступна в четырех комплектациях: Invite 6MT, Intense 8AT, Instyle 8AT и Ultimate 8AT.
"Мы решили заморозить проект Pajero Sport в 2015 году, и затем в этом году он был разморожен, и в течение буквально полугода мы подготовили автомобиль к производству", — уточнил генеральный менеджер департамента производственного инжиниринга Mitsubishi Motors Corporation Тосинори Накахара.
Мощность калужского завода Mitsubishi Motors общей площадью 125 тыс. кв. метров составляет 125 тыс. автомобилей в год, способен производить 125 тыс. автомобилей в год. Помимо внедорожников Pajero Sport, на предприятии в режиме полного цикла производится сборка Mitsubishi Outlander. Для поддержания роста локального производства на заводе будут созданы 440 рабочих мест и введены две рабочие смены. Завод был запущен в сентябре 2010 года.
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