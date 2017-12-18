Ещё
Chery везет в РФ Tiggo 4 и флагманскую «семерку»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Chery везет в Россию Tiggo 4 и Tiggo 7 

Allroader.ru 18 декабря 2017
Китайская компания Chery планирует по ходу второго полугодия 2018 года расширить собственный модельный ряд на российском рынке. Первым не позднее сентября появится в продаже модель Chery Tiggo 4. Скорее всего, под данным названием понимается одна из рестайлинговых версий существующих моделей.
Позднее на рынке появится флагманский Chery Tiggo 7. Автомобиль по своим габаритам незначительно превосходит Tiggo 5, но при этом предлагает иной интерьер, расширенный набор оборудования и пару силовых агрегатов. Базовый 2.0-литровый «атмосферник» имеет 122 «лошади» мощности. Для более дорогих комплектаций на китайском рынке предлагается 152-сильный 1.5-литровый турбомотор. Трансмиссия может быть механическая или вариатор.
С учетом того, что до выхода автомобилей на рынок остается более полугода, никакой информации о возможных комплектациях кроссовера для российского рынка и ценах, не имеется. Сегодня китайский производитель представляет в России три кроссовера, из которых наиболее популярным является Chery Tiggo 3. Из 5 300 автомобилей Chery, проданных в России с начала года до конца ноября, более 45% приходится именно на эту модель.
Allroader.ru: последние новости
Hyundai предложит кроссоверы «футбольной» серии BMW назвала стоимость нового X4 2019 в России Volkswagen назвал стоимость Teramont в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Volkswagen готовит новый внедорожник
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение