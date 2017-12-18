Chery везет в РФ Tiggo 4 и флагманскую «семерку»

Chery везет в Россию Tiggo 4 и Tiggo 7

Китайская компания Chery планирует по ходу второго полугодия 2018 года расширить собственный модельный ряд на российском рынке. Первым не позднее сентября появится в продаже модель Chery Tiggo 4. Скорее всего, под данным названием понимается одна из рестайлинговых версий существующих моделей.

Позднее на рынке появится флагманский Chery Tiggo 7. Автомобиль по своим габаритам незначительно превосходит Tiggo 5, но при этом предлагает иной интерьер, расширенный набор оборудования и пару силовых агрегатов. Базовый 2.0-литровый «атмосферник» имеет 122 «лошади» мощности. Для более дорогих комплектаций на китайском рынке предлагается 152-сильный 1.5-литровый турбомотор. Трансмиссия может быть механическая или вариатор.

С учетом того, что до выхода автомобилей на рынок остается более полугода, никакой информации о возможных комплектациях кроссовера для российского рынка и ценах, не имеется. Сегодня китайский производитель представляет в России три кроссовера, из которых наиболее популярным является Chery Tiggo 3. Из 5 300 автомобилей Chery, проданных в России с начала года до конца ноября, более 45% приходится именно на эту модель.