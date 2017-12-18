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На МКАД организуют пункты «быстрого разбора ДТП»
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На МКАД организуют пункты «быстрого разбора ДТП» 

CarClub 18 декабря 2017
Специальные пункты для ликвидации последствий аварий появятся на МКАД. Это позволит в три раза быстрее освобождать проезжую часть при серьезных авариях. Об этом рассказал ТАСС глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев. Новшество является частью регламента взаимодействия столичной полиции и департаментов здравоохранения, транспорта и ЖКХ при разборе аварий.
Четыре диспетчерских пункта ЦОДД на МКАД (бывшие стационарные посты ДПС) дооснастят для временного размещения автомобилей после дорожно-транспортных происшествий. На пунктах будут организованы крытые смотровые площадки. Ранее разбор аварий с учетом проведения необходимых замеров, следственных мероприятий, проверки техсостояния автомобилей занимал до шести часов. Все эти мероприятия проводились на проезжей части и затрудняли движение на магистрали.
Для оперативного освобождения проезжей части следственно-оперативные группы при МВД оснастят современными измерительными приборами, цифровыми камерами и квадрокоптерами для осмотра и фиксации мест ДТП. После приезда сотрудников полиции автомобили в короткие сроки будут перебазированы городскими службами перемещения в пункты разбора аварий для проведения следственных действий.
Пункты разбора аварий разместятся по следующим адресам: МКАД 21-й километр, владение 8 (внутренняя сторона); МКАД 52-й километр, дом 8 (внутренняя сторона); МКАД 78-й километр, строение 2 (внутренняя сторона); МКАД 105-й километр, дом 4 (внутренняя сторона).
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